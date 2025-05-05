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貴州遊船翻覆事故 已釀9死尚有1人失聯
5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風導致遊船傾覆事故。據新華社5日7時許最新報導，此次事故造成84人落水。已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。目前，仍有1人失聯。
報導稱，經核查，涉事運營船舶為貴陽清鎮市新店鎮東湖農用客運有限公司所有，兩艘船均核載40人，未超載。
中新社指出，4日16時許，位於烏江上游的六沖河出現大暴雨，有兩艘遊船在江面航行，發生側翻事故。
事故發生後，貴州省消防救援總隊隨即調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16部水下機器人，24艘舟艇趕赴現場進行救援。
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