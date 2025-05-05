大陸五一連假貴州遊船翻覆84人落水 已致9人死亡尚有1人失聯

大陸貴州省昨天下午發生遊船翻船意外，共導致84人落水，經連夜搜救，到今天清晨證實，已有9人死亡，還有1人失聯，其餘70人在醫院救治。

央視新聞報導，5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風和暴雨，結果造成河面上的4艘遊船傾覆、84人落水。已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。目前，仍有1人失聯。

這起五一假期期間發生的重大意外傷亡事件，也引起大陸國家主席習近平重視，習近平5月4日深夜對貴州畢節黔西市遊船傾覆事故作出重要指示強調，「千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭」。

事故發生後，貴州省消防救援總隊調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16艘水下機器人，24艘船趕往現場連夜救援。