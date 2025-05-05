貴州黔西市遊船傾覆事故已致3人死亡 14人搜救中

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區發生遊船傾覆事故。截至目前，事故已造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人正在搜救中。（央視新聞截圖）
貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區發生遊船傾覆事故。截至目前，事故已造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人正在搜救中。（央視新聞截圖）

據央視新聞報導，5月4日16時40分許，貴州畢節市黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區發生遊船傾覆事故。截至目前，事故已造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人正在搜救中。

事故發生後，貴州省消防救援總隊已調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16台水下機器人，24艘舟艇趕赴現場進行救援。

大陸五一長假，民眾紛紛出遊，貴州黔西卻發生重大旅遊事故。周日下午，位於烏江上游的六沖河出現大暴雨，江面掀起巨浪，2艘航行的遊船發生側翻事故

另據香港星島日報稱，遊客李先生表示，事發前當地天氣狀況良好：「天氣非常好，太陽很大，完全沒有異常徵兆。」

李先生說，其所乘坐的遊船載有20多名遊客，按常規40分鐘環線行程從碼頭出發。當船只行駛還不到10分鐘，天氣驟變：「短短五六分鐘內，突然電閃雷鳴下起暴雨加冰雹，狂風把能見度降到了灰蒙蒙一片。」

李先生稱，因為自己乘坐的遊船距離岸邊較近，船長處置得當成功避險。但與之相鄰的，另一艘長約二三十米的遊船在狂風中傾覆。

重點是，船上遊客基本沒人穿救生衣。李先生說，他所乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景：「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」

據悉，貴州省氣象台在當天下午3時已發佈強對流黃色預警，提示畢節市南部（含黔西市）可能出現雷暴大風、冰雹及短時強降水。但遊船仍在預警發佈後出航，最終在暴雨和強風疊加下側翻。

暴雨

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