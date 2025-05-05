五一假期意外 貴州暴雨遊船側翻 3死14失聯

大陸五一假期間，貴州省黔西市新仁苗族鄉六沖河東風庫區附近昨日發生載人遊船側翻事故。央視昨晚十時卅分消息指出，貴州遊船傾覆事故，已造成三人死亡、六十人送醫救治，另有十四人正在搜救中。

大陸國家主席習近平並就事故作出指示，要求千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，堅決遏止重特大安全事故多發情勢。

新華社昨晚報導，根據貴州省有關部門消息，昨日下午四時許，位於烏江上游的六沖河出現大暴雨，有二艘遊船在江面航行，發生側翻事故。

報導指，事故造成包括船員在內約七十人落水。截至昨晚，已打撈搜救五十餘人。

新浪網昨晚指，據貴州消防單位消息，已調派八個支隊，共八十四車，二四八人（其中潛水員八十三人），十六台水下機器人，廿四艘舟艇趕赴現場救援。

事故消息傳出後，在大陸網站引起熱議。有網友在微博評論表示「願平安」、「凡是水上項目包括遊船，都要穿救生衣，不要有僥倖心理。」不過，也有人留言指出，「三小時撈起五十多人，還有二十多人呢？那五十多人裡有沒有傷亡？」認為官媒披露的訊息並不明確。