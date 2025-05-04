貴州觀光船側翻已知3死、14人仍失聯 習近平緊急指示千方百計搜救

五一假期期間，大陸傳出景區觀光船意外，貴州省黔西市新仁苗族鄉六沖河東風庫區附近發生載人遊船側翻事故。央視新聞指出，5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉化屋村百里畫廊景區發生遊船傾覆事故。截至目前，已造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人仍在搜救中。

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平5月4日深夜對貴州畢節黔西市遊船傾覆事故作出重要指示強調，「千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭」。

新華社稍早前指出，5月4日，下午4時許，位於烏江上游的六沖河出現大暴雨，有2艘遊船在江面航行，發生側翻事故。這起事故造成包括船員在內約70人落水。截至4日晚間19時，已打撈搜救50餘人。目前，貴州相關救援部門正在現場進行救援。

湖北日報旗下新媒體「極目新聞」指，烏江源百里畫廊核心景區位於黔西市新仁苗族鄉化屋村。5月4日晚8時30分許，化屋村村民劉先生告表示，該村緊鄰六沖河東風庫區，相關救援正在連夜開展，救援人員主要集中在村子的碼頭廣場上，村里現在有很多救援車輛、設備和人員。

劉男稱，「（4日）下午4點左右，我們這裡有20多分鐘的時間遭遇狂風暴雨，風特別大。」翻船事故發生後，村里迅速動員，村民自發將村道邊的車輛移走，以便救護車等救援車輛通行，而劉男父親則到水庫內的救援船上幫助救人。此外，劉男還指出，看見其父將救起來的傷員背上救護車。同時，村裡許多人亦自發性地參與搜救。

此外，有同日在該景區的旅客於微博上發文稱，「今天是真的感覺到什麼叫劫後餘生，冰雹下下來的時候正好我所在的船停在了可以避風的地方。然後狂風會把兩側的吹過來撞擊我們的船，好不容易等到暴風冰雹停後，一回頭就發現很多醫務人員和公安民警在旁邊指揮，回頭一看就看到船翻了」，「上岸的時候已有工作人員在進行救援，在景區進行疏散的時候也有很多救護車」。

另，據貴州消防微博消息，事故發生後，貴州省消防救援總隊目前已調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16艘水下機器人，24艘船船趕在現場進行救援船。