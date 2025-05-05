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大阪世博 陸四川德陽展區人氣高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆青銅神樹吸引眾多參觀人潮。本報德陽傳真
三星堆青銅神樹吸引眾多參觀人潮。本報德陽傳真

日本大阪世博會中國館四川活動周「德陽日」4月29日拉開序幕，通過文化展陳、非遺互動、經貿展示及城市推介等多種形式，全方位、多角度地展現四川省德陽市的獨特魅力與開放姿態，吸引了眾多國際目光。

在「川品耀世博特色商品展」區域，德陽展區成為人氣最高的展區之一。這裡展陳了20餘種具有國際合作代表性的高端工業產品和名特優地方特產。綿竹劍南春酒香四溢，什邡雪茄造型精美，中江掛麵細如髮絲，羅江豆雞色澤金黃，裹汁牛肉香味濃郁…日本嘉賓品嘗後紛紛豎起大拇指稱讚：「很美味，會要把這些好物推薦給朋友。」

「魅力德陽·閃耀大阪」城市主題推介會也備受關注，全面展示城市特色、產業優勢和發展潛力。商（企）業團體之間也展開深入對接，為未來合作奠定基礎。

而在中國館內，德陽元素依然深受各國嘉賓和遊客歡迎。從未到過四川的日本遊客在三星堆青銅面具複製品前仔細觀看；德陽雜技表演精彩絕倫，花式茶藝表演優雅動人，綿竹年畫現場拓印活動也吸引眾多遊客參與，展示德陽在文化及各產業發展的獨特魅力。

大阪 日本 魅力

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