曾為反思文革之地 廣東塔山改頭換面打造玩具城

廣東汕頭的塔山風景區在「五一」假期期間吸引眾多遊客，但卻無人知道山上曾有個旨在反思教訓的文化大革命主題園區「塔園」。多年來塔園從廣受關注到如今文革痕跡幾已剷除，當地政府並有意將塔山改頭換面打造成「玩具之城」。

香港明報今天報導，塔園在主景區後山，2005年時10幾個小山頭構建了文革博物館、史鑑山屋等「景點」；2016年文革爆發50週年前夕有關部門開始整改塔園，包括文革博物館在內各項紀念設施被圍擋「裝修」，改飾以社會主義核心價值觀、中國夢等宣傳語，隨後文革有關展品、雕塑、建築被進一步清理。

塔園所在處如今已成僻靜地段，「五一」長假期間一對登山父子被問到時完全不知路經的天壇造型建築曾是大大有名的文革博物館。

報導進一步提到，塔園碑廊上數十塊雕刻各界名人悼念反思文革字句的石碑已全部搬走，博物館清空，塔園廣場最大的石壁「塔園魂」原刻有「文革是內亂」的中共歷史決議字句則換上社會主義核心價值觀，文革博物館附近豎有時任國家主席胡錦濤關於歷史觀語錄的石碑也已移走。

據報導，塔山所在的汕頭市澄海區蓮上鎮塗城村雖文革受害者眾多，但村民多不願談及塔園和文革話題。有知情者表示，塔園後來對地方當局造成沉重壓力，而塔山是塗城村的集體土地，「政治敏感」導致該村不僅無法實現最初支持反思的意願，反而阻礙了旅遊經濟開發。

知情者透露，經多年「改造」後，當地政府決定招商引資發展塔山風景區，以「玩具+文旅」模式進行「塔山玩具之城」計畫，致力推動文旅建設，恢復塔山地區旅遊勝地「原有面貌」，徹底「去文革化」。

今年1月，澄海蓮上鎮政府與中慶集團廣東分公司、廣東長和實業有限公司簽署「汕頭塔山玩具之城」計畫戰略合作框架協議。據官方資料，這項計畫總投資約人民幣4.47億，號稱要打造中國首個玩具產業線下互動體驗文旅產業平台，將「有力推動塔山風景區的轉型升級」。