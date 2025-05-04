藉北京醫界八卦蹭流量 中國社群平台嚴打相關言論

北京中日友好醫院近日爆出醜聞與特權爭議成輿論焦點，不少社群帳號也借題發揮「蹭流量」。中國社群平台微博近日宣布針對炒作行為嚴厲打擊，並已處置多個違規帳號。

北京中日友好醫院副主任醫師肖飛被檢舉後，扯出其外遇對象、正接受住院醫師訓練的董襲瑩疑似靠特權進入北京協和醫學院，輿情不斷發酵。中國國家衛健委宣布已成立調查組對有關人員和機構調查核查。

相關的八卦也在中國網路社群中成為焦點話題，部分自媒體與個人帳號更將此當作流量密碼，大做文章。

據澎湃新聞報導，中國社群平台微博近日針對這起事件發布公告指出，在網友紛紛表達多元見解和觀點同時，也已衍生出各類無端揣測、惡意或利用AI編造故事，藉此攻擊無關人士的內容，對於此類炒熱點、編造故事博取流量以及無故毀人聲譽的行為，依據「微博社區公約」予以嚴厲打擊。

這篇公告指出，經查核後刪除的不實言論含「董某某是301醫院董寶瑋教授的孫女」、「董某某的外公為中國工程院外籍院士米耀榮教授」；對於從其他社群平台搬運的AI編造內容予以標識；對向無關人士發布人身攻擊和不友善言論者予以清理。並對多個相關違規帳號給予階段性禁言處置。

微博公告稱，對於此事件，相關部門已介入調查，期待調查結果儘快公布，也相信任何違法違規問題終將被依法依規嚴肅處理。同時提醒用戶，切勿借此事件編造故事、惡意行銷或侵犯權益，放任無端猜測、網路戾氣和對立情緒蔓延，游離於社區規則甚至法律法規之外，以此謀取流量和熱度。

另據中國國家衛健委網站1日發布，已針對此事件成立調查組，堅持實事求是、客觀公正原則，聯合有關方面對事件涉及的肖某、董某及有關機構等進行認真調查核查，對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。