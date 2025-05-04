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中國民眾憂催生電話觸犯隱私 官方：提供健康服務

中央社／ 台北4日電
近期有中國多地網友反映接到社區電話，詢問孕情、生理期等問題，引發民眾對個人隱私的擔憂。示意圖。圖／聯合報系資料照
近期有中國多地網友反映接到社區電話，詢問孕情、生理期等問題，引發民眾對個人隱私的擔憂。示意圖。圖／聯合報系資料照

中國為刺激生育率，各地方政府「催生」現象日益普遍。近期有中國多地網友反映接到社區電話，詢問孕情、生理期等問題，引發民眾對個人隱私的擔憂。有街道辦回應稱，此舉是向居民提供衛生健康服務，與催生無關。

為減緩人口下滑，中國近年來大力提倡適齡婚育，官方除了推動簡化婚姻登記、部分地方發錢獎勵結婚等措施，地方政府也會撥打「催生電話」給已婚女性，詢問她們的生育計畫。

據頂端新聞報導，成都市民李華（化名）表示，接到社區衛生服務中心、街道辦工作人員來電詢問近期有無懷孕打算、生理期時間等。在近幾個月的期間，已經接到數個類似電話，對個人隱私感到擔憂。

未婚的重慶市民楊靜（化名）稱，接到電話就被詢問生理期、孕情，對方並沒有解釋來電緣由。她懷疑自己被列入適齡婚育人群列表，因此收到「催生電話」。

成都市青羊區草市御河社區衛生服務中心稱，青羊區正通過AI電話，排查轄區內居民的健康情況，為居民建立健康檔案。如果遇到適齡生育的女性，可能會問及孕情，並告知社區免費提供傳染病檢查服務；但沒有催生意圖，也不會洩漏個人隱私。

重慶市巴南區江北街道辦事處則稱，按照相關工作機制，電話問詢是為了向轄區居民提供衛生健康服務，嚴防愛滋病、梅毒、B型肝炎在母嬰間傳播，與催生催育沒有關聯。

報導指出，江蘇、湖南、湖北、雲南、安徽等地都公布有類似的工作機制。

「催生電話」的相關議題在2019年開始受到討論，去年底因「催生電話」有擴大的趨勢，再次引發熱議。接到催生電話的民眾大多數是女性，有人表示，如果拒接來電，對方就會打給丈夫，並詢問相同問題。

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