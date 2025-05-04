陸人造太陽腳步近 聚變項目「夸父」年底全面建成

安徽合肥設計建造大科學裝置聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施「夸父」項目，該設施能為未來大陸聚變堆建設提供技術支撐和大型研發測試平台。目前「夸父」項目建設已經進入關鍵階段，預計將於2025年底全面建成。未來二十至三十年有望實現聚變能商用。

據了解，聚變能源具有原料豐富、安全高效、清潔低碳的獨特優點，聚變發電可提供近乎零碳排放的清潔能源，替代有限的化石能源，有望徹底解決人類能源問題。而人類要想實現利用核聚變能源，就需要建造出模擬太陽內部核聚變反應的裝置。顧名思義就是造出一個「太陽」，實現聚變發電。

目前安徽合肥已經初步建成了聚變研究的裝置集群，包括已經建成的人造太陽EAST、今年年底前將完成建設的誇父項目，以及未來幾年將建成的BEST等。

「夸父」項目的核心組織八分之一真空式裝置總高有20公尺，D形真空室的殼體高11公尺，主體部分採用的是超低碳不鏽鋼材料，總重達295噸。該裝置3月已經通過專家組驗收。裝置裡會把原料氘和氚加熱到上億攝氏度的高溫，產生核聚變反應進行發電，因此它既要耐高溫，強度也要高。據聞目前國際上只有中國大陸擁有這種大尺寸的類似裝置。

面對核聚變何時能商用議題，央視報導，中國科學院等離子體物理研究所副研究員王騰表示，當前研究主要集中在基礎實驗研究和工程技術驗證階段，但聚變研究是一個持續攻關的過程，需要幾代科研人員幾十年的接續奮鬥，預計十年內能夠進行聚變發電演示，未來二十到三十年能夠真正走進千家萬戶，實現聚變能商用。