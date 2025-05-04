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應對變局 凝聚民心？大陸五一連假政府部門開放遊客停車、提供餐食

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
重慶榮昌區政府開放大院食堂供遊客食用，物美價廉一天來客五千人。（騰訊新聞）
重慶榮昌區政府開放大院食堂供遊客食用，物美價廉一天來客五千人。（騰訊新聞）

今年大陸五一勞動節連假與往年不太一樣，除了出遊人數再創紀錄外，各地政府部門更是罕見的開放政府食堂、停車場迎接八方遊客，拉近與民眾的距離。飽受中美關稅戰困擾的大陸政府，似乎有意藉此舉措凝聚民心、贏得支持團結內部，應對變局。

綜合陸媒報導，多地文旅部門揭露的數據顯示，今年「五一」假期遊客人次均超過去年同期。湖南省客流年增33.88%。湖北省年增30.75%。四川省成長21.17%。為迎接龐大的遊客，多地政府部門罕見褪去神秘面紗打開公家機關食堂和停車場接待遊客。

例如，江蘇多地政府大院紛紛卸下「門禁」，將機關停車場、單位食堂向社會車輛和遊客敞開懷抱。蘇州356家機關企事業單位開放近3.5萬個停車位，有效緩解景區周邊一位難求的困境。連雲港東海縣50家黨政機關的3600個停車標識在春光中格外醒目。徐州雲龍區政府雲龍湖畔的食堂飄出陣陣飯香…。

東海縣縣政府食堂以10元（人民幣，下同）兩葷兩素的特色套餐向遊客開放；揚州市政府食堂在假期化身「遊客驛站」，除了提供平價餐食，還設立旅遊諮詢台發放手繪地圖。

其他像：重慶榮昌、湖北赤壁、浙江衢州、安徽黟縣……等大陸多地政府機關食堂紛紛開門迎客。

重慶榮昌區政府機關食堂五一假期首日中午接待了5000人左右，米飯都蒸了1000多斤，消耗1500斤豬肉。後廚的賀師傅說，這幾天他從早上八點開始上班，一直幹到晚上十點。浙江衢州市政府食堂主打「鮮辣衢州」風味，18元一份的套餐豐盛管飽，還有風味小吃附贈。

報導稱，政府大院從「閒人免進」到「開門納客」，折射出服務型政府下城市治理理念的轉變。傳統認知中，政府機關大院總帶著幾分神秘色彩，高高的圍牆、森嚴的門崗，無形中拉開了與民眾的距離。如今，這些具體而微的舉措，正在重塑政府在公眾心中的形象。當遊客在政府食堂品嘗到當地物美價廉的餐食，在機關大院找到免費的安心車位，他們感受到的不只是便利，更是一種被尊重被關懷的溫暖。有利政府與民眾的互動與和諧，贏得民眾對政府的信心。

重慶榮昌區政府開放大院食堂供遊客食用，一天來客五千人。（騰訊新聞）
重慶榮昌區政府開放大院食堂供遊客食用，一天來客五千人。（騰訊新聞）

停車場 套餐 車位

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