重慶男子點燃電動摩托車欲尋釁滋事 致兩人受傷

大陸五一假期間仍有安全事故新聞傳出。重慶公安局3日發布通報稱，重慶一名男子在渝中區陝西路一門市外點燃自駕摩托車，欲尋釁滋事，被群眾和趕到的民警合力制服，過程中致2名群眾受傷。

根據網路流傳的影片顯示，事發現場冒出火光和濃煙，路人四散逃離，有幾名男子手持長棍等物，追打疑似肇事男子，後者手持黑色背包，但不知道背包裝什麼內容物。另一短片顯示，附近馬路有大量濃煙，有途人拿著滅火器經過。

極目新聞報導，多名目擊者稱，涉事男子將自己騎來的摩托車點燃後，還打算縱火，但周邊的商戶和城管及時發現，使用滅火器將火撲滅，火勢未蔓延。

重慶市公安局渝中區分局發布警情通報稱，54歲的李嫌疑人已被控制，案件正進一步偵辦中。不過公告並未交代犯案動機。

五一假期間大陸各地出現多起安全事故，福建省福州市2日有汽車在五一廣場撞人致兩死多傷；江蘇蘇州當天也有一架景區直升機墜落，造成一死四傷。