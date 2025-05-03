快訊

俄黑海港口城市遇襲進入緊急狀態 無人機攻擊碼頭、大樓畫面曝光

教宗葬禮和川普短暫會晤 澤倫斯基曝對談內容：有史以來最佳會面

拿美債當關稅談判籌碼？ 台灣持有部位續創歷史新高 還擠入前十大

大陸正值五一勞動連假 國鐵集團：單日旅客運量刷新紀錄

中央社／ 台北3日電
中國正值五一勞動連假期間。國鐵集團統計資料顯示，1日鐵路旅客運量達2311.9萬人次，刷新最高紀錄；圖為5月1日，旅客從哈爾濱火車站下車出站。新華社
中國正值五一勞動連假期間。國鐵集團統計資料顯示，1日鐵路旅客運量達2311.9萬人次，刷新最高紀錄；圖為5月1日，旅客從哈爾濱火車站下車出站。新華社

中國正值五一勞動連假期間。國鐵集團統計資料顯示，1日鐵路旅客運量達2311.9萬人次，刷新最高紀錄；推估3日鐵路運輸旅客人次將達1800萬人次。

中國正值五一勞動連假期間（5月1至5日），多地湧現出遊觀光人潮。

澎湃新聞3日報導指出，中國國家鐵路集團（國鐵集團）統計資料顯示，2日鐵路運輸旅客人次達1955萬人次，較去年同期增加11.1%；3日計畫加開列車計1563列，推估全天鐵路運輸旅客人次將達1800萬人次。

國鐵集團客運部負責人表示，民眾在五一連假期間有返鄉探親、外出旅遊等需求，鐵路運量有強勁成長態勢。從連假前夕至連假第2天（4月30日至5月2日），鐵路旅客運輸量連續3天年增率超過10%。

國鐵集團客運部負責人指出，五一連假第1天鐵路旅客運輸人次創紀錄，1日單日運量達2311.9萬人次，刷新歷史最高紀錄。國鐵集團各部門提前規劃，透過在熱門區間加掛車廂、加開班次、加開夜車等方式應對民眾需求。

國鐵集團部門提醒，五一連假期間也是鐵路運載量高峰期間，建議旅客外出注意交通工具最新服務狀況，預留充足時間抵達車站、進站候車，按照購買票價在站點上車、下車，切勿「買短乘長」。

探親 連假

延伸閱讀

台鐵平溪線路線旁火災 三貂嶺到十分間列車延誤

光華橋2006年拆除 橋下光華商場曾陪伴一代人青春

中吉烏鐵路主幹道動工 先開挖吉爾吉斯3座隧道

日本休假日比台灣多更多？ 網掀論戰：要連假只能補班

相關新聞

比拍照浪漫…95後「婚禮繪畫師」月入2萬 檔期排到明年9月

隨著個人化婚禮的興起，婚禮繪畫師這一小眾職業悄悄走紅。他們以油畫或壓克力畫為媒介，捕捉婚禮細節與氛圍，讓新人和賓客感受超...

大陸正值五一勞動連假 國鐵集團：單日旅客運量刷新紀錄

中國正值五一勞動連假期間。國鐵集團統計資料顯示，1日鐵路旅客運量達2311.9萬人次，刷新最高紀錄；推估3日鐵路運輸旅客...

空姐、醫護合力！赴港班機上拯救不適乘客 降落後全機反應獲讚

感謝危急關頭冷靜處理的空姐、醫護，以及自律合作的乘客！有港女於網上分享乘搭香港快運航空（HK Express）凌晨從南韓首爾返港時，遇上緊急醫療情況…

報復社會或操作失誤？福州車禍2死 近10人被撞躺一地

福建省福州市核心城區2日晚發生嚴重車禍，一輛汽車在一處十字路口高速撞向前方汽車和過路電動自行車，導致兩人死亡，近十人受傷...

香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

總部設在法國巴黎的無國界記者組織（RSF）2日公布2025年「世界新聞自由指數」，中國今年再降6名，為全球倒數第3，排在...

香江觀察／五一窮遊不瘋名牌 內地客上山下海郊遊

中國一連5天「五一」小長假，預計的14億人次「跨區域人員流動」，對香港來說只是輕輕的搖了一下，內地客來是來了，港九鬧市未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。