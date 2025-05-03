超怕遲到！女學生闖紅燈過馬路 險遭2車撞飛畫面曝

正所謂「馬路如虎口」，行人過馬路真的要遵守交通規則。有香港司機於社交平台上傳「行車紀錄」影片，顯示1名穿著校服的女童疑因趕上學，即使行人過路處亮起紅燈，她仍照樣衝出馬路，兩度險被車輛撞到，幸好司機及時煞停才未有釀成意外，但樓主就貼出片段，質疑「究竟上學遲到有多重要到要拿命交換」。

網友大多批評女童罔顧自身和駕駛者安全，「出事的話司機被連累超慘」、「基本意識都沒有，第一個司機讓了她，她還繼續往前走」。另有人覺得女童應預留足夠時間出門，「再怎樣都不用拿命去拼啊，（遲到）最多罰站記點而已」、「怕遲到就自己提早做好準備，不是闖紅燈搶快1、2分鐘」。

有司機在threads上傳長約10秒片段，稱「究竟上學遲到有多重要到要拿命交換」。現場所見為香港旺角洗衣街，當時正值早上7時51分，片中顯示無論司機，還是斑馬線都亮起紅燈。之後駕駛者方向的燈號轉為綠燈，司機準備開車時，1名穿著校服的女童疑因為趕著上學，不管斑馬線仍是紅燈，從左邊人行道衝出馬路，原PO見狀立刻煞車。

不過女童似乎沒汲取教訓，見司機停下後竟然選擇繼續橫過馬路。由於原PO車子遮擋關係，一旁的機車騎士也沒看見女童，幸好他及時急煞才沒有撞向女童，女童也明顯嚇到稍微退後。機車騎士之後多次按喇叭，但女童無視只顧跑向人行道，片段至此告終。

許多網友都批評女童亂過馬路行為累己累人，「趕上學也別害人」、「出事的話司機被連累超慘」、「基本意識都沒有，第一個司機讓了她，她還繼續往前走」、「她幸運了2次，下次別再這樣了」。

有留言認為女童若擔心遲到，應該預留足夠時間出門，「再怎樣都不用拿命去拼啊，（遲到）最多罰站記點而已」、「怕遲到就自己提早做好準備，不是闖紅燈搶快1、2分鐘」、「我都跟我孩子說，媽咪寧願你遲到都要小心過馬路，但是小朋友未必想這麼多，純粹怕遲到」。

根據香港《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何人無合理辯解而違反條例，可被處以罰款2,000元（約新台幣8000元）。

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文章授權轉載自《香港01》