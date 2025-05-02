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韓媒稱陸邀K-pop團體演出 央視駁：沒有計畫

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
韓國K-pop偶像團體能否正常在大陸演出，成為觀察中韓關係的重要風向球。美聯社
韓國K-pop偶像團體能否正常在大陸演出，成為觀察中韓關係的重要風向球。美聯社

近日韓國媒體接連報導，陸方邀請K-pop偶像團體赴陸聯合演出，引發北京當局是否放寬「限韓令」的討論。但大陸官媒央視2日回應表示，此消息不實，目前沒有此類安排計劃。

據央視新聞，就近日有韓國媒體發佈「中國中央廣播電視總台（CMG）向韓國演出策劃公司發送了關於邀請K-pop偶像團體聯合演出項目的合作公函」的報導，中央廣播電視總台亞太總站答復如下：經確認，此消息不實，中央廣播電視總台（CMG）目前沒有此類安排計劃。

日前，韓聯社報導，男團EPEX將於5月31日在福建福州舉行單獨演唱會，這將成為近9年來，首次有全員都是韓國人的偶像團體組合，在大陸舉辦單獨演唱會；後，韓聯社再報導，韓國指標性流行音樂演出「夢想演唱會」（Dream Concert）將於今年9月在海南三亞舉行。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆曾於上周二，在外交部記者會上回應稱，不瞭解有關演出的具體情況。但他強調，大陸對和韓方開展有益的文化交流合作持開放態度。希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展。

2016年時，因韓國部署美國「薩德」（THAAD）反導彈系統，導致中韓關係急轉直下，包括樂天集團在大陸遭抵制，大陸官方未正面證實，但韓國影視劇和藝人在事件後，被限制進入大陸市場發展。

然值得注意的是，隨著大陸今年即將承辦2026年亞太經合組織（APEC）峰會，以及先前中日韓外長會成功舉辦，韓媒報導也曾引述一名官員稱，中韓最早有望於5月恢復文化合作。

央廣 演唱會

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