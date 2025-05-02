陸五一連假首日 鐵路客流創高
大陸交通運輸部數據顯示，今年「五一」假期首日，預計跨區域人員流動量3億4,095萬人次，較去年同期增長8.0%。
長三角和珠三角鐵路均出現客流高峰。中國鐵路上海局集團公司表示，昨（1）日預計發送旅客420萬人次，較去年同期多出46.7萬人次，增幅達12.5%，創單日旅客發送量歷史新高。
澎湃新聞報導，今年「五一」假期氣候適宜，加上假期時間集中，激發長三角民眾跨省出遊與探親熱情，1,500公里以內的中長途出行需求進一步增加，形成以旅遊、探親為主體的龐大人流。
在珠三角，香港文匯網報導，廣鐵透露1日預計發送旅客330萬人次，超越去年10月1日創下的316.5萬人次歷史紀錄，刷新單日運輸峰值。而5月1日大陸與香港假期重疊，廣深港高鐵開行跨境列車突破210列，跨境客流預計達12.1萬人次，年增12%。
從客流結構來看，假期前期客流出行高度集中，以中長途旅遊客流為主，探親流為輔。出行主要集中在廣州、深圳間往返，廣深地區往潮汕、湛江、桂林、長沙等。在高速公路部分，有大陸網友在微博表示，幾乎各一線、二線城市出城的高速公路都嚴重堵車，平時半小時的車程要三小時才能到。
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