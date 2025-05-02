長三角鐵路 「五一」首日420萬人次創新高

大陸交通運輸部數據顯示，今年「五一」假期首日，預計全社會跨區域人員流動量3億4千095萬人次，環比增長59.9%，同比（去年五一假期首日，下同）增長8.0%。

中新社報導，交通運輸部數據顯示，5月1日，鐵路客運量預計2250萬人次，環比增長22.8%，同比增長8.7%。公路人員流動量預計3億1476萬人次，環比增長64.1%，同比增長7.8%。水路客運量預計135萬人次，環比增長63.0%，同比增長53.5%。民航客運量預計234萬人次，環比增長0.6%，同比增長9.1%。

數據顯示，4月30日（五一假期前1日），全社會跨區域人員流動量2億1千327萬人次，環比增長28.8%，同比（去年五一假期前1日，下同）增長4.5%。

其中，鐵路客運量1831.6萬人次，環比增長40.0%，同比增長11.5%。公路人員流動量1億9千180萬人次，環比增長28.2%，同比增長3.6%。

水路客運量82.8萬人次，環比增長15.5%，同比增長18.7%。民航客運量232.5萬人次，環比增長4.5%，同比增長16.8%。

長三角和珠三角鐵路均出現客流高峰。中國鐵路上海局集團公司表示，1日預計發送旅客420萬人次，較去年同期多出46.7萬人次，增幅達12.5%，創單日旅客發送量歷史新高。

《澎湃新聞》報導，今年「五一」假期氣候適宜，加上假期時間集中，激發長三角民眾跨省出遊與探親熱情，1500公里以內的中長途出行需求進一步增加，形成以旅遊、探親為主體的龐大人流。根據統計，4月30日長三角鐵路已發送旅客逾361.1萬人次，年增12.5%。

在珠三角，香港文匯網報導，廣鐵透露，1日預計發送旅客330萬人次，超越去年十月一日創下的316.5萬人次歷史紀錄，刷新單日運輸峰值。而5月1日大陸與香港假期重疊，廣深港高鐵開行跨境列車突破210列，跨境客流預計達12.1萬人次，同比增幅12%。

從客流結構來看，假期前期客流出行高度集中，以中長途旅遊客流為主，探親流為輔。出行主要集中在廣州、深圳之間往返，廣深地區往潮汕、湛江、桂林、長沙等。

在高速公路部分，有大陸網友在微博表示，幾乎各一線、二線城市出城的高速公路都嚴重堵車，平時半小時的車程要三小時才能到。大陸交通部表示，高速公路流量峰值預計約為平日流量的2.1倍。整個假期，高速公路小客車日均流量佔比約在99%。