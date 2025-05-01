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金門「五一」陸客單日入境逾2千人次 自由行居多

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸五一黃金周假期今天啟動，金門小三通創下單日入境陸客2465人。記者蔡家蓁/攝影
大陸五一黃金周假期今天啟動，金門小三通創下單日入境陸客2465人。記者蔡家蓁/攝影

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點。根據統計，今天單日小三通出入境人數達5215人次，其中入境金門達2465人，不少知名特產與小吃店擠滿人潮。

金門縣政府指出，從昨天開始，小三通旅客人次已明顯上升，當天入境金門人數達4068人次，而今天上午起水頭碼頭更湧現大量人潮，通關大廳擠滿準備入境的陸客。金城市區與主要觀光景點也因人潮湧入而變得熱鬧非凡，商圈店家業績明顯成長，觀光市場重現榮景。

截至今年4月底止，小三通出入境旅客總人次已突破55萬，相較去年同期成長近5成。其中，自去年9月底大陸開放福建居民可申辦赴金旅遊簽注以來，持觀光簽入境的陸客人次明顯攀升，至2024年底累計達42397人次；2025年前四個月再增加至59203人次，總計突破10萬人次大關，達101600人次。

值得關注的是，在這10萬多名陸客中，自由行旅客占比高達95.6%，與疫情前以團體旅遊為主的模式不同。地方人士認為，疫後時代陸客來金旅遊呈現個人化、自主性高的新趨勢，顯示旅遊習慣轉變。

金門縣觀光處處長許績鑫表示，為因應陸客自由行成長，縣府在五一假期前即邀集港口聯檢單位討論整備計畫，並完成福建莆田與泉州地區的觀光推介活動。透過微信、小紅書等大陸熱門社群平台強化金門行銷能量，同時在家樂福、昇恒昌金湖廣場等人潮熱點設置大型看板與資訊站，提升金門旅遊辨識度與吸引力。

此外，縣府也將觀光與文化節慶結合，配合農曆四月十二的「浯島城隍文化觀光季」推出迎城隍藝陣遊行、民俗表演與互動體驗等活動，讓陸客能深入接觸金門在地文化，提升整體旅遊品質。

觀光處強調，未來將持續推動「活動＋主題旅遊＋體驗經濟」的模式，結合戰地文化、閩南聚落與自然景觀等在地資源，導入數位導覽與深度體驗內容，拉長旅客停留時間並刺激消費，進一步強化金門觀光產業的韌性與永續發展。

大陸五一黃金周假期今天啟動，不少知名小吃店擠滿陸空，店門口停滿電動車。記者蔡家蓁/攝影
大陸五一黃金周假期今天啟動，不少知名小吃店擠滿陸空，店門口停滿電動車。記者蔡家蓁/攝影
大陸五一黃金周假期今天啟動，金門小三通創下單日入境陸客2465人，不少知名景點湧現人潮。圖/民眾提供
大陸五一黃金周假期今天啟動，金門小三通創下單日入境陸客2465人，不少知名景點湧現人潮。圖/民眾提供

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