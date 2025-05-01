快訊

館長員工桃園遇襲…警稱恐找不到兇手 張善政說重話了

「深呼吸一下」 美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

大陸「五一」長假第一天…上海現人潮 預估出入境客流增3成

中央社／ 上海1日電
中國政府2025年經濟工作的重點是擴大內需、提振消費，「五一」長假也是促消費的時機，上海有多個市集活動。中央社
中國政府2025年經濟工作的重點是擴大內需、提振消費，「五一」長假也是促消費的時機，上海有多個市集活動。中央社

今天是中國「五一」長假第一天，上海市區出現人潮，預估5天假期中，上海口岸出入境客流量較去年成長3成。各區也透過購物節活動，想方設法在假期促進消費。

在上海市區，今天街上人潮明顯增加。除了傳統購物的南京路以及外灘充斥遊客之外，網紅景點武康大樓周邊的路口也站滿人群，多名警察維持秩序。

新民晚報報導，1日到5日的長假期間，上海口岸出入境客流總量預計將達59.4萬人次，日均11.9萬人次，較2024年「五一」假期成長約30.7%。其中，浦東國際機場出入境旅客數量預計50.7萬人次，日均10.1萬人次；虹橋國際機場出入境旅客數量預計5.0萬人次，日均1.0萬人次。

從出境方向來看，上海機場邊檢站人員表示，目前來看，中國大陸居民出行目的地主要集中在日本、韓國及東南亞等國家地區，占出境旅客總量的5成左右。

今年中國政府發展經濟的重點是擴大內需、提振消費，長假也是促消費的時機。上海「五五購物節」從4月底持續到6月底，結合文旅和商場的活動，由官方給予補貼。

上海 景點 機場

延伸閱讀

港珠澳大橋30秒通關 1年客流人次破千萬最快紀錄

民政處長濫用個資 梁文傑：戶政、出入境、兵役對岸有興趣

港珠澳大橋 一年內客流千萬破紀錄

上汽集團攜手華為 「尚界」落腳上海臨港

相關新聞

金門「五一」陸客單日入境逾2千人次 自由行居多

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點。根據統計，今天單日小三通出入境人數達5215...

大陸「五一」長假第一天…上海現人潮 預估出入境客流增3成

今天是中國「五一」長假第一天，上海市區出現人潮，預估5天假期中，上海口岸出入境客流量較去年成長3成。各區也透過購物節活動...

公共圖書館借書逾期未還…12年後補交罰款金額曝光 港媽：贏99%香港人

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款…

陸今啟動三個半月「伏季休漁」 福建稱嚴打三無船舶

去年7月，澎湖漁船「大進滿88號」因違反大陸「伏季休漁」規定，遭陸海警查扣，如今，大陸將對渤海、黃海、東海、南海等四大海...

才宣布減少引進美國電影 漫威《雷霆特攻隊*》在陸票房破1.32億

自大陸國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量後，美國電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）作為在此之...

關稅戰陰霾不影響？陸才喊減少美國電影進口 「雷霆特攻隊」大陸票房亮眼

美中關稅戰加劇，中國日前宣布將減少美國電影進口數量。漫威英雄電影「雷霆特攻隊」4月30日在中國上映，原本市場憂票房受到影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。