公共圖書館借書逾期未還…12年後補交罰款金額曝光 港媽：贏99%香港人

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款，她近日欲在公共圖書館借書時，發現需先補交罰款才可借書，最終交了99元。港媽笑言，12年後才補交罰款，「這次真的贏了99%香港人」。

該港媽於Threads發文寫道：「公共圖書館逾期圖書12年才還錢，這次真的贏了99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元（港元，約新台幣409元）逾期罰款。

港媽借書逾期未還 12年後才交罰款

她留言解釋為何只需繳交99元，而非「頂價」130元（港元，約新台幣537元），是因為12年前在家發現有本公共圖書館圖書逾期未還，於是「隨便放下去」圖書館還書箱，「12年後借不了書才還錢」，強調「大家不要學」，笑言「不能讓女兒學媽媽做壞事」。港媽又認為似乎圖書館職員在追款上未盡全力，「一天不借書，一天也不會追他還錢」。

網友：曾被圖書館罰500元

不少網友留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「我給圖書館要500元（港元，約新台幣2067元）」、「曾經中學借了，到出來工作10幾年才回圖書館報失，代價是$4XX」、「我是那1%，上兩個月終於還了，22年，沒記錯封頂價是$130，再加本書的錢，最終用$200（港元，約新台幣827元）開啟回我張圖書證，謝謝圖書館大人不記小人過」。有網友自爆，「我叔叔，巿政局年代借了書沒還，現在都不敢進公共圖書館」。

網友：差數元被告上小額錢債審裁處

有網友稱，圖書館職員做事十分均真，即使小額金錢也會認真對待，「我曾經差圖書館幾塊，他去小額錢債告我…最後上庭連手續費好像5、6百」、「我曾經過了期掉入還書箱，不知道多久之後，是寄了張$1.5（港元，約新台幣6.2元）的繳費通知來我家」。

網友：圖書館致電欲還多付的5毫

有網友分享搞笑經歷，「跟大家分享1件我家人覺得我很搞笑的事件，當年（應該讀大學）我晚了還書，但是我沒什麼時間在office hour還書和罰錢，跟著我貼了張10元（港元，約新台幣41元）膠帶在書上面塞了下去還書箱（要罰$9.5），搞到圖書館打到我家跟我家人說要找錢，我老爸老媽表示笑死」，網友笑言「好盡責」、「政府1毛錢都不能收多收少」。

成人圖書逾期罰款「封頂價」130元

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元；每項青少年圖書館或兒童圖書館資料／資料附件每天0.5元（港元，約新台幣2.07元），最高罰款額25元（港元，約新台幣103元）。

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文章授權轉載自《香港01》