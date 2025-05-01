快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

公共圖書館借書逾期未還…12年後補交罰款金額曝光 港媽：贏99%香港人

香港01 ／ 撰文／謝茜嘉
一位港媽在Threads發文：「公共圖書館逾期圖書12年才還錢，這次真的贏了99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元（港元，約新台幣409元）逾期罰款。圖為示意圖。聯合報資料照，記者林澔一／攝影
一位港媽在Threads發文：「公共圖書館逾期圖書12年才還錢，這次真的贏了99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元（港元，約新台幣409元）逾期罰款。圖為示意圖。聯合報資料照，記者林澔一／攝影

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款，她近日欲在公共圖書館借書時，發現需先補交罰款才可借書，最終交了99元。港媽笑言，12年後才補交罰款，「這次真的贏了99%香港人」。

該港媽於Threads發文寫道：「公共圖書館逾期圖書12年才還錢，這次真的贏了99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元（港元，約新台幣409元）逾期罰款。

港媽借書逾期未還 12年後才交罰款

她留言解釋為何只需繳交99元，而非「頂價」130元（港元，約新台幣537元），是因為12年前在家發現有本公共圖書館圖書逾期未還，於是「隨便放下去」圖書館還書箱，「12年後借不了書才還錢」，強調「大家不要學」，笑言「不能讓女兒學媽媽做壞事」。港媽又認為似乎圖書館職員在追款上未盡全力，「一天不借書，一天也不會追他還錢」。

網友：曾被圖書館罰500元

不少網友留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「我給圖書館要500元（港元，約新台幣2067元）」、「曾經中學借了，到出來工作10幾年才回圖書館報失，代價是$4XX」、「我是那1%，上兩個月終於還了，22年，沒記錯封頂價是$130，再加本書的錢，最終用$200（港元，約新台幣827元）開啟回我張圖書證，謝謝圖書館大人不記小人過」。有網友自爆，「我叔叔，巿政局年代借了書沒還，現在都不敢進公共圖書館」。

網友：差數元被告上小額錢債審裁處

有網友稱，圖書館職員做事十分均真，即使小額金錢也會認真對待，「我曾經差圖書館幾塊，他去小額錢債告我…最後上庭連手續費好像5、6百」、「我曾經過了期掉入還書箱，不知道多久之後，是寄了張$1.5（港元，約新台幣6.2元）的繳費通知來我家」。

網友：圖書館致電欲還多付的5毫

有網友分享搞笑經歷，「跟大家分享1件我家人覺得我很搞笑的事件，當年（應該讀大學）我晚了還書，但是我沒什麼時間在office hour還書和罰錢，跟著我貼了張10元（港元，約新台幣41元）膠帶在書上面塞了下去還書箱（要罰$9.5），搞到圖書館打到我家跟我家人說要找錢，我老爸老媽表示笑死」，網友笑言「好盡責」、「政府1毛錢都不能收多收少」。

成人圖書逾期罰款「封頂價」130元

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元；每項青少年圖書館或兒童圖書館資料／資料附件每天0.5元（港元，約新台幣2.07元），最高罰款額25元（港元，約新台幣103元）。

延伸閱讀：

15歲少年首去日本稱「打敗99.9%中學生」1句潮語遭家長嘲

香港1圖書館自修室阿伯1人霸3個位 擺陣吵鬧擾人…網：找職員

文章授權轉載自《香港01》

圖書館 罰款 香港

延伸閱讀

靠家人就能讀醫學系？她不滿僑生室友直呼「命很賤」 網見貼文：種族歧視

不是不想去！14歲女兒拒參加畢業旅行 「寧願錯過青春回憶」背後真相惹哭網

相關新聞

公共圖書館借書逾期未還…12年後補交罰款金額曝光 港媽：贏99%香港人

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款…

陸今啟動三個半月「伏季休漁」 福建稱嚴打三無船舶

去年7月，澎湖漁船「大進滿88號」因違反大陸「伏季休漁」規定，遭陸海警查扣，如今，大陸將對渤海、黃海、東海、南海等四大海...

才宣布減少引進美國電影 漫威《雷霆特攻隊*》在陸票房破1.32億

自大陸國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量後，美國電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）作為在此之...

關稅戰陰霾不影響？陸才喊減少美國電影進口 「雷霆特攻隊」大陸票房亮眼

美中關稅戰加劇，中國日前宣布將減少美國電影進口數量。漫威英雄電影「雷霆特攻隊」4月30日在中國上映，原本市場憂票房受到影...

95歲屠呦呦 膺美科學院外籍院士 網：為何未當中國院士

2015年獲諾貝爾醫學獎的中國生物學家、高齡95歲的屠呦呦，4月30日獲選為美國國家科學院新任外籍院士，由於正值美中關稅...

「網暴逼死人」…將麻醉病人晾手術台40分鐘？出軌醫回應了

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛出軌該科規培醫師董襲瑩及涉醫德醫風問題持續發酵，尤其他被傳為董襲瑩而將麻醉病人晾手術台事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。