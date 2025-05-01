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陸今啟動三個半月「伏季休漁」 福建稱嚴打三無船舶

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為浙江海警展開今年休漁的普法行動。中新社
圖為浙江海警展開今年休漁的普法行動。中新社

去年7月，澎湖漁船「大進滿88號」因違反大陸「伏季休漁」規定，遭陸海警查扣，如今，大陸將對渤海、黃海、東海、南海等四大海域再次進入休漁期。據福建省、廣東省、浙江省等各省通報，自5月1日起，該省海域啟動為期三個半月的「海洋伏季休漁期」，上萬艘漁船回港休漁，大陸海警局等三部門也展開「亮劍」專項執法行動，稱要切實保護海洋漁業資源。

據大陸農業農村部發布，4月30日，農業農村部、公安部和中國海警局聯合在山東榮成舉辦「亮劍2025」海洋伏季休漁專項執法行動啟動活動。

上述三部門強調，海洋伏季休漁是大陸海洋漁業資源保護的核心制度，要以此次啟動活動為契機，切實做好伏季休漁執法工作，為保護海洋漁業資源作出貢獻。

該「亮劍」專項執法行動重點內容要求，盯緊違法違規風險較大的重點對象，強化底拖網禁漁區線兩側、北緯26度30分線、北緯35度線、長江口等違法行為高發、舉報線索集中的海域管控。

與此同時，福建省、山東省、海南省、浙江省、廣東省也相繼發布訊息，啟動為期三個半月，即5月1日12時至8月16日12時的伏季休漁。

例如，據中新社報導，福建海域自5月1日12時起，啟動為期三個半月的海洋伏季休漁期，共有1萬693艘漁船回港休漁。福建省海洋與漁業執法總隊相關負責人稱，將全鏈條、全覆蓋、全時段、全方位打擊治理各類違反伏休制度行為，嚴打「三無」船舶涉漁活動，嚴查鄉鎮船舶捕撈行為。

福建省海洋與漁業執法總隊相關負責人還說，將強化閩浙海域交界線、北緯26度30分、閩粵海域交界線「三線」巡查，重點打擊擅自跨省、跨海區異地休漁、違規出海作業、違反核定作業場所規定捕撈作業等違法行為；強化寧德東衝口、三都澳、福鼎沙埕等海域巡查，嚴厲打擊冰鮮雜魚海上交易行為，嚴查代凍、收購、銷售、運輸非法捕撈的漁獲物。

大陸自1995年起，啟動海洋伏季休漁制度，1999年拓展到南海海域，相關規範就是大陸「漁業法」中的「禁漁期」，每年約有上百萬漁民在此期間必須休漁，返港進行漁具和船隻修補或者其他副業。

去年七月，澎湖大進滿88號漁船在金門東北方海域捕捉小管時，被大陸海警登船臨檢，遭以違反「伏季休漁規定」，帶往福建省泉州市圍頭港留置。去年8月，陸方先釋回4名船員和漁工，不過，洪姓船長和漁船一共遭扣押136天，繳交罰款後於去年11月才獲釋返台。

南海 廣東 澎湖 福建 臨檢

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