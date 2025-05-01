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才宣布減少引進美國電影 漫威《雷霆特攻隊*》在陸票房破1.32億

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美中關稅戰下，大陸國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量。圖為今年2月在北京西單大悅城的首都電影院。 （新華社資料照）
美中關稅戰下，大陸國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量。圖為今年2月在北京西單大悅城的首都電影院。 （新華社資料照）

自大陸國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量後，美國電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）作為在此之後第1部在大陸上映的美國電影，4月30日上映後的票房表現受外界關注。截至發稿前，《雷霆特攻隊*》上映至今票房已突破人民幣3,000萬（合約新台幣1.32億元），綜合票房排行榜名列第6名，微博上大陸網友對這部電影的評價普遍不錯。

作為春節檔、暑假檔之間的重要檔期，今年大陸五一假期有十多部新片上映，且首日票房已破億元（新台幣）。實際查詢大陸票房統計平台「貓眼專業版」，1日綜合票房排行榜前3名分別是大陸電影《水餃皇后》、《獵金・遊戲》及日本動畫電影《魔法公主》（陸稱「幽靈公主」）。而《雷霆特攻隊*》目前累計觀影人次67.7萬人，貓眼購票評分9.0。

大陸國家電影局發言人10日表示，美國政府對大陸濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令大陸觀眾對美國影片好感度進一步降低。該發言人稱，大陸國家電影局將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量，並將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。

彭博報導，除了《雷霆特攻隊*》，迪士尼和環球影業多部電影，據報已獲准在大陸上映。批准表明，在各大電影公司準備發行大製作的夏季影片之際，貿易緊張局勢並未導致影片發行量明顯回落。

路透報導，有專家認為，即使中美沒有爆發新一輪貿易戰，好萊塢電影也未必能重回在大陸的全盛時期。南加州大學政治學者駱思典（Stanley Rosen）指出，中國大陸從好萊塢學到很多，已經「不需要好萊塢大片了」。

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