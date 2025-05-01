關稅戰陰霾不影響？陸才喊減少美國電影進口 「雷霆特攻隊」大陸票房亮眼

美中關稅戰加劇，中國日前宣布將減少美國電影進口數量。漫威英雄電影「雷霆特攻隊」4月30日在中國上映，原本市場憂票房受到影響，但據統計，截至今天中午票房已突破人民幣2800萬元（約新台幣1.24億元），暫居五一檔期電影票房第二。

中國國家電影局於4月10日宣布，美國政府對中國「濫施關稅的錯誤行徑」，勢必會令中國國內觀眾「對美國影片好感度進一步降低」，因此「將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量」。

根據公開資訊顯示，「雷霆特攻隊」是本次美中貿易戰於4月爆發後，首部進入中國市場的好萊塢大片。原本市場擔憂在國際局勢的影響之下會影響票房，但「雷霆特攻隊」在中國上映後，銷售成績出乎預期。

據第一財經、21世紀經濟報導，今年中國五一檔期的電影票房大戰在4月中下旬便打響，中國國產大片紛紛開始販售預售票，然而「雷霆特攻隊」卻遲至4月25日才開始販賣預售票。原本市場不看好，但後發先至，預售首日的票房即突破145萬元，超越了多部中國國產電影。

報導指出，「雷霆特攻隊」於4月30日在中國正式上映，根據中國即時票房統計平台「貓眼專業版」的資料顯示，首日票房達1790萬元，並於今天上午突破2000萬元，截至中午，票房來到2800萬元，暫居五一檔期電影票房第二，僅次於中國電影「水餃皇后」。

路透社報導提到，「雷霆特攻隊」是在4月的限制公告發布前就已經通過審核並獲准上映。但事實上，中國長期以來一直限制好萊塢電影在中國上映，在新的規範發布前，中國市場與美國電影疏離，已是一個「進行式」。

報導指出，過去10年來，隨著中國本土電影產業快速發展，以中國故事為主題並由中國明星主演的電影，逐漸取代了好萊塢電影。中國電影連續多年蟬聯中國的電影票房冠軍，而外國電影登上票房榜首的現象越來越少。

分析人士指出，即便沒有新一輪的關稅戰，以及美中地緣政治緊張局勢，好萊塢電影是否能夠重新奪回在中國市場曾經的主導地位，也要打上個問號，「中國從好萊塢學到了很多東西，現在根本不需要好萊塢大片了」。