快訊

派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸科研團隊研發出腦機接口植入機器人 將髮絲般微電極植入動物大腦皮層

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國團隊研發出腦機接口植入機器人。（取自中國科學院自動化研究所）
中國團隊研發出腦機接口植入機器人。（取自中國科學院自動化研究所）

中國科研團隊最新成功自主研發一款「縫紉機」式柔性微電極自動植入機器人，可助力科學家將「比頭髮絲更細更軟」的柔性微電極植入實驗動物的大腦皮層，為腦機接口與腦科學研究提供關鍵支撐。

中新社報導，中國科學院自動化研究所（自動化所）宣布，該所腦圖譜與類腦智能實驗室主任、腦機接口與融合智能團隊負責人余山研究員領導研發的腦機接口柔性微電極植入機器人，具有多項自主智財權，可靈活兼容不同規格的柔性微電極，應用於嚙齒類、非人靈長類等動物的大腦皮層植入。

余山介紹說，新款植入機器人可在其智能感知系統的引導下，以微米級的3D操作精度，將多根厚度和寬度分別小於10微米、100微米的微絲狀電極植入大腦皮層內，並靈活避讓腦血管。

由於植入過程是利用一根硬質針不斷上下穿梭、操作柔軟的微絲，類似於縫紉機的工作過程，所以也被形容為「縫紉機」式植入。該腦機接口機器人已成功支持中國科學院半導體研究所和微靈腦機等研製的多種規格的柔性微電極植入，服務於腦機接口和神經電生理研究。同時，可以給殘障人士帶來高性能的意念控制、語音合成、視覺重建等技術福利，也可以協助科學家利用高通量信號研究大腦的工作原理。

近日，該腦機接口機器人通過深圳市「腦解析與腦模擬」重大科技基礎設施預驗收，該設施用戶代表、中國科學院深圳先進技術研究院正高級工程師、微靈醫療創始人李驍健博士說，植入式腦機接口已由硬質電極時代進入到柔性電極時代，柔性電極有多種不同類型，微絲狀柔性電極的優勢是在植入大腦皮層內部後，電極與神經元直接接觸，能採集到高精度的神經元脈衝。

余山表示，植入式腦機接口是一個涉及多種關鍵技術的高度交叉領域，需要多學科協作創新和集成攻關。隨著新材料和微納加工技術的進步，現在的植入式電極越來越微小和柔軟，能大大降低植入創傷和排異反應，但植入難度也越來越大，遠超人手和肉眼的能力極限，因此，高度自動化的植入機器人成為腦機接口領域的核心設備。

「縫紉機」式柔性微電極植入機器人項目負責人、中國科學院自動化所腦圖譜與類腦智能實驗室秦方博副研究員指出，如何採集大量的高質量神經信號，並且盡可能降低植入帶來的安全風險，是植入式腦機接口技術面臨的核心問題。同時，柔性微電極的寬度與頭髮絲相仿，厚度僅為頭髮絲的約1/10，這些特點也導致電極非常難以觀測和操作。

本項目研發通過發揮中國科學院自動化所在智能感知和機器人控制方面的技術與經驗累積，實現新研發的柔性微電極植入機器人具有自動化程度高、可植入數量多、空間定位準、時間效率高、使用方便快捷、靈活避讓血管等優勢，有效提高了成功率和植入效果。

成功 科學家

延伸閱讀

美國軍事安全決策 學者：回歸傳統現實保守主義

測試一拖再拖...海鯤艦遭爆「進水、主機故障動不了」 海軍不評論

MLB／單日3隊大開魯閣 寫同時贏過對手12分以上罕見紀錄

小米首個推理大模型MiMo開源 稱比OpenAI、阿里Qwen強

相關新聞

大陸科研團隊研發出腦機接口植入機器人 將髮絲般微電極植入動物大腦皮層

中國科研團隊最新成功自主研發一款「縫紉機」式柔性微電極自動植入機器人，可助力科學家將「比頭髮絲更細更軟」的柔性微電極植入...

大陸遼寧餐廳大火22死 海基會：已致函海協會表遺憾

大陸遼寧省遼陽市一間餐廳29日發生火災，造成22人死亡、3人受傷。海基會30日表示，已致函大陸海協會表達遺憾，並對罹難者...

又冤枉？她說地鐵被偷拍...百人巡查找不到 女乘客遭網暴

一名成都地鐵女乘客發視頻，稱疑似遭到一名陌生男乘客偷拍，男子鞋尖有疑似微型攝像頭物件，提醒其他乘客小心，沒想到該名女網友...

大陸山西社區發生大爆炸！ 民眾渾身是血衝出火場 已知17傷、4重傷

山西省太原市一處社區30日下午驚傳發生大爆炸，相關影片在網路上瘋傳，可以看出建築物受損災相當嚴重，事故已知造成17人受傷...

杭州樂園大擺錘驟停！學生倒掛1分鐘吐了 園方：體重湊巧平衡

浙江杭州樂園近日出現驚悚一幕，有網友發布視頻，稱大擺錘遊樂設施運行至最高點時突然停止，遊客倒立懸在空中下不來，被倒掛了約...

大陸山西太原1處社區發生爆炸 現場濃煙密布、傷亡情況不明

中國大陸再傳重大公安意外，據央視新聞報導，4月30日13時許，山西省太原市小店區豐景佳園小區發生爆炸，現場產生大量濃煙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。