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大陸遼寧餐廳大火22死 海基會：已致函海協會表遺憾

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸遼寧省遼陽市一間餐廳29日發生火災，造成22人死亡、3人受傷。海基會30日表示，已致函大陸海協會表達遺憾，並對罹難者家屬表達我方的誠摯慰問之意。（本報系資料照片）
大陸遼寧省遼陽市一間餐廳29日發生火災，造成22人死亡、3人受傷。海基會30日表示，已致函大陸海協會表達遺憾，並對罹難者家屬表達我方的誠摯慰問之意。（本報系資料照片）

大陸遼寧省遼陽市一間餐廳29日發生火災，造成22人死亡、3人受傷。海基會30日表示，已致函大陸海協會表達遺憾，並對罹難者家屬表達我方的誠摯慰問之意。

海基會30日晚間透過新聞稿表示，中國大陸遼寧省遼陽市發生火災，造成人員傷亡及民眾財產損失。海基會表示，30日已致函海協會表達遺憾，並請海協會代向罹難者家屬表達我方的誠摯慰問之意。

陸委會稍早也透過新聞稿表示，我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。

陸委會並指，經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前有12名國人在遼寧省，惟是否身處事故當地，尚須進一步釐清。陸委會已請海基會儘速「透過管道」予以掌握，以利就近提供必要協助。

央視報導，29日中午12時25分，遼寧遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間餐廳發生火災，截至29日下午2時止，造成22人死亡、3人受傷。報導稱，目前善後處置工作已全面展開，飯店經營負責人已被警方控制，起火原因正在調查中。大陸國家主席習近平當日也作出指示，要求盡快查明原因，依法嚴肅究責。

海協會 海基會 陸委會

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