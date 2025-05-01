港珠澳大橋 一年內客流千萬破紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長超過18.9%，刷新口岸自開通以來一年內客流破千萬人次的最快紀錄。（新華社）
經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長超過18.9%，刷新口岸自開通以來一年內客流破千萬人次的最快紀錄。（新華社）

日前，2025年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長超過18.9%，刷新口岸自開通以來一年內客流破千萬人次的最快紀錄。這座世界最長跨海大橋，正以「流動的大灣區」之姿，見證著粵港澳大灣區融合發展加速度。

新華社報導，清晨8時，已有旅遊大巴從大橋駛上了口岸出境大廳門外的高架平台。旅客們通過「合作查驗、一次放行」通道，30秒內完成通關。這樣的場景已成為常態，據港珠澳大橋邊檢站統計，今年以來，該口岸日客流量超10萬人次以上天數達30天，是2024年同期的2倍。

港珠澳大橋是粵港澳三地首次合作共建的超大型跨海交通工程。開通後，香港到珠海、澳門的車程從3個小時縮短至約45分鐘。

數據令人鼓舞：自2018年10月建成通車以來，港珠澳大橋不斷刷新車流量、客流量紀錄，日益成為大灣區人員和貨物往來的「大動脈」。尤其是2023年「港車北上」「澳車北上」政策落地，出入境車流快速上升，周末、節假日甚至出現堵車現象。如今，港珠澳大橋日均車流超過1.5萬輛次，車流如織的盛況映照著大灣區「一小時生活圈」的活力。

數據顯示，截至2024年12月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值累計突破1兆元。2024年，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達2329億元，同比增長11.3%；貨物收發地覆蓋全球230多個國家和地區，日均近100萬個包裹經大橋出口。

「此前我們一直通過深圳文錦渡口岸向香港供應鮮活海產品，一趟下來要耗費六、七個小時。」珠海市海淼水產進出口有限公司總經理翁錫鵬說，港珠澳大橋正式開通後，僅一個小時左右就能把產品運輸到香港，不僅鮮活海產品存活率大幅提升，運輸費用也節省近一半。

作為粵港澳大灣區「超級紐帶」，港珠澳大橋不僅以「合作查驗、一次放行」等制度創新促進三地人員高效往來，更以「黃金通道」功能促融區域經貿格局。口岸24小時通關優勢和便捷的交通物流網絡，讓港珠澳大橋一躍成為大灣區至關重要的「物流大動脈」。

從跨境學童的便捷求學，到物流企業「當日達」的高效運轉；從港澳青年北上創業的熱潮，到大陸遊客「一小時跨境遊」的便利……港珠澳大橋呈現人、車、貨「三向齊增」良好態勢，輻射帶動作用不斷提升，提速粵港澳大灣區互聯互通。

今年清明節期間，香港市民黃先生經大橋自駕到中山祭祖，全程僅1.5小時，「真正感受到大灣區的便利」。

大陸五一假期臨近，港珠澳大橋作為粵港澳大灣區的「超級動脈」，預計將迎來新一輪居民跨境出行高峰。

港珠澳大橋 物流 香港

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