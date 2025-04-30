快訊

拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

楊丞琳強硬反擊沒在怕 Makiyo再爆她當年男友是阿Ben

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸山西社區發生大爆炸！ 民眾渾身是血衝出火場 已知17傷、4重傷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
山西太原一社區30日發生爆炸，現場能看到一名渾身是血的男子衝出災區。圖片已經變色處理。（圖取自李老師不是你老師X平台）
山西太原一社區30日發生爆炸，現場能看到一名渾身是血的男子衝出災區。圖片已經變色處理。（圖取自李老師不是你老師X平台）

山西省太原市一處社區30日下午驚傳發生大爆炸，相關影片在網路上瘋傳，可以看出建築物受損災相當嚴重，事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷搶救中。影片中還能看到一名渾身是血的男子衝出火場，拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」

人民網報導，30日下午1時17分左右，山西太原小店區光明路上一個名叫「豐景佳園小區」的社區發生大爆炸，接著就是劇烈火勢蔓延，大量濃煙直衝天際。

透過影片可以看見不少周遭建築嚴重毀損，數輛停在街道上的車也被燒毀，不少居民焦急逃竄，還能看到一名渾身是血的男子衝出災區，場面怵目驚心，拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」

目前爆炸原因還在調查中，央視30日下午3時通報，這起爆炸事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷，消防人員正在爆炸樓內逐戶搜救，救援行動仍在進行中。

影片 爆炸

延伸閱讀

新北雙溪牡丹國小親子花藝活動 打造社區共學典範

屏東推動醫療外展服務 首場火車站外為街友看診

大陸山西太原1處社區發生爆炸 現場濃煙密布、傷亡情況不明

高雄警夜間稽查避難所遭議 原來與「城鎮韌性」有關

相關新聞

大陸山西社區發生大爆炸！ 民眾渾身是血衝出火場 已知17傷、4重傷

山西省太原市一處社區30日下午驚傳發生大爆炸，相關影片在網路上瘋傳，可以看出建築物受損災相當嚴重，事故已知造成17人受傷...

又冤枉？她說地鐵被偷拍...百人巡查找不到 女乘客遭網暴

一名成都地鐵女乘客發視頻，稱疑似遭到一名陌生男乘客偷拍，男子鞋尖有疑似微型攝像頭物件，提醒其他乘客小心，沒想到該名女網友...

杭州樂園大擺錘驟停！學生倒掛1分鐘吐了 園方：體重湊巧平衡

浙江杭州樂園近日出現驚悚一幕，有網友發布視頻，稱大擺錘遊樂設施運行至最高點時突然停止，遊客倒立懸在空中下不來，被倒掛了約...

大陸山西太原1處社區發生爆炸 現場濃煙密布、傷亡情況不明

中國大陸再傳重大公安意外，據央視新聞報導，4月30日13時許，山西省太原市小店區豐景佳園小區發生爆炸，現場產生大量濃煙，...

中國大陸遼寧飯店大火22死 陸委會曝有12名國人動態待釐清

大陸遼寧省遼陽市1家飯店29日中午發生大火，造成22人死亡、3人受傷的慘劇，在上海視察的大陸國家主席習近平也隨即作出指示...

陸「神舟19號」成功著陸 3名太空人安全順利出艙

據大陸新華社報導，30日下午2時2分，「神舟19號」航天員（太空人）蔡旭哲、宋令東、王浩澤全部安全順利出艙，健康狀態良好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。