大陸山西社區發生大爆炸！ 民眾渾身是血衝出火場 已知17傷、4重傷

山西省太原市一處社區30日下午驚傳發生大爆炸，相關影片在網路上瘋傳，可以看出建築物受損災相當嚴重，事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷搶救中。影片中還能看到一名渾身是血的男子衝出火場，拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」

人民網報導，30日下午1時17分左右，山西太原小店區光明路上一個名叫「豐景佳園小區」的社區發生大爆炸，接著就是劇烈火勢蔓延，大量濃煙直衝天際。

透過影片可以看見不少周遭建築嚴重毀損，數輛停在街道上的車也被燒毀，不少居民焦急逃竄，還能看到一名渾身是血的男子衝出災區，場面怵目驚心，拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」

目前爆炸原因還在調查中，央視30日下午3時通報，這起爆炸事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷，消防人員正在爆炸樓內逐戶搜救，救援行動仍在進行中。