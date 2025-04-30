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大陸山西太原1處社區發生爆炸 現場濃煙密布、傷亡情況不明
中國大陸再傳重大公安意外，據央視新聞報導，4月30日13時許，山西省太原市小店區豐景佳園小區發生爆炸，現場產生大量濃煙，周邊建築有玻璃震碎，造成人員傷亡。但央視新聞尚未報導具體傷亡情況。
報導稱，當地應急管理部在事故發生後，立即視訊調度現場處置工作，派出工作組赴現場指導救援，要求全力撲火、逐樓逐層排查，抓緊核清被困人員數量，全力搶救傷員，科學安全救援，防止發生次生事故。已知當地消防救援隊伍已派出210人、43車趕赴現場處置。
4月29日12時25分許，遼寧省遼陽市1家飯店也發生火警，造成22人死亡、3人受傷。遼陽市政府30日召開記者會表示，經調查，起火部位為飯店門口的側面，飯店內部無燃氣管線，現場3個鋼瓶處於完好狀態，起火原因排除燃氣爆炸，公安部門排除人為放火可能，事故具體原因正在調查中，目前正圍繞遺留菸頭、電氣故障等方向開展調查。
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