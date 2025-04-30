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中國大陸遼寧飯店大火22死 陸委會曝有12名國人動態待釐清

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸遼寧省遼陽市1家飯店29日中午發生大火，造成22人死亡、3人受傷，陸委會30日透過新聞稿向陸方表達慰問，並稱目前掌握有12位國人正在遼寧，惟動態尚須進一步釐清。（本報資料照片）
大陸遼寧省遼陽市1家飯店29日中午發生大火，造成22人死亡、3人受傷，陸委會30日透過新聞稿向陸方表達慰問，並稱目前掌握有12位國人正在遼寧，惟動態尚須進一步釐清。（本報資料照片）

大陸遼寧省遼陽市1家飯店29日中午發生大火，造成22人死亡、3人受傷的慘劇，在上海視察的大陸國家主席習近平也隨即作出指示，要求盡快查明原因，依法嚴肅究責。針對這起火災事故，陸委會30日透過新聞稿向陸方表達慰問之意，並稱目前掌握有12位國人正在遼寧，惟動態尚須進一步釐清。

央視報導，29日中午12時25分，遼寧遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近1間飯店發生火災。火勢從2樓窗口猛烈竄出，迅速蔓延，現場濃煙遮天蔽日。報導稱，目前善後處置工作已全面展開，飯店經營負責人已被警方控制，起火原因正在調查中。

陸委會30日下午發布新聞稿表示，我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。

陸委會並指，經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前人在遼寧省之國人計有12人，惟是否身處事故當地，尚須進一步釐清。陸委會已請海基會儘速「透過管道」予以掌握，以利就近提供必要協助。

陸委會表示，政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人留意自身安全。

陸委會 飯店

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