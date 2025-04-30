神舟19號與太空站分離 預計今天中午返回東風著陸場

中國載人航天工程辦公室表示，神舟19號載人太空船30日上午4時與太空站組合體成功分離，計畫當天中午返回東風著陸場。太空人蔡旭哲、宋令東、王浩澤正踏上回家之旅。

新華社報導，神舟19號載人飛船，因近日東風著陸場氣象條件不符任務要求，為確保太空人生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，將返回任務將推遲進行。

據計劃，神舟19號將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等階段。

酒泉衛星發射中心毛永軍表示，先前已經針對返回搜救進行多次空地協同和全系統綜合演練，「無論太空船返回艙落在哪裡，我們都有信心、也有能力堅決完成好神舟19號搜救回收任務。」

毛永軍指出，這次任務推遲，主要是因為氣象條件不滿足太空船系統返回的工作要求。大風會對太空船的姿態控制產生較大影響，影響返回艙的落點精度，返回艙落地後，也容易發生拖曳翻滾等情況。

此外，大風揚沙的天氣，對搜救分隊的正常搜救影響也較大。毛永軍提到，例如搜救直升機起降有風速限制，若風速過大，地面分隊行進、現場處置工作，也會無法正常進行。

神舟19號乘組已在軌駐留近180天。任務期間，進行了3次出艙活動、6次載荷進出艙任務，創造了航天員（太空人）單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。