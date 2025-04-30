快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

北京遊升溫 一站式服務夯

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
幾位美國遊客在北京邊檢辦理過境免簽手續。 本報北京傳真
幾位美國遊客在北京邊檢辦理過境免簽手續。 本報北京傳真

北京入境遊持續升溫。今年1季度，北京市共接待入境遊客89.1萬人次，同比增長61.3%。

北京1季度入境遊客從構成看，港澳台地區遊客14.7萬人次，占比16.5%，增長32.0%。外國遊客74.4萬人次，占比83.5%，增長68.7%，其中，亞洲遊客（不包括港澳台地區）36.8萬人次，增長95.2%；歐洲遊客22.7萬人次，增長65.5%；美洲遊客9.3萬人次，增長28.7%；大洋洲遊客3.6萬人次，增長1.3倍；非洲遊客2.0萬人次，增長63.7%。

北京入境遊持續升溫，得益於旅行的便利度愈來愈高。北京口岸試行240小時臨時入境境外人員資訊預先審核，開設許可簽發專用通道，實現許可簽發和入境查驗一起辦結。在首都機場和大興機場開設「一站式」入境旅遊綜合服務中心，為入境遊客提供諮詢引導、交通出行、通訊服務等一體化服務。SIM卡「線上辦理，線下領卡」運營以來，累計辦理業務超1.14萬筆。北京在中國首創首發銀行卡通信卡「兩卡」融合創新產品，於3月25日正式發布上線並投放市場。此外，建設北京中軸線無障礙支付服務旅遊示範區，進一步提升了入境遊客消費的便利化水準。

為吸引更多外國遊客來京遊覽，北京市文化和旅遊局針對所到客源國的受眾特點開展文旅主題推介活動，同時在海外社交媒體和境外旅遊平台開展精準廣告投放與行銷。北京入境遊持續升溫，還有一個重要原因就是產品的體驗感更豐富。愈來愈多的境外遊客由純粹的觀光遊，向深度體驗遊轉變。

面對入境遊市場新的需求變化，北京將全面提升通關、出行、住宿、遊覽、購物、餐飲、支付、網路等入境遊全鏈條服務水準，持續興起「Beijing travel」熱潮，努力打造中國入境旅遊首選地。

北京 卡通 大興機場

延伸閱讀

馬中免簽延長 業者憂政策恐遭濫用、變相經商牟利

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

中國離境退稅推「一單一包」深圳首落地 類似日本模式

中印關係改善 北京同意印度香客今夏赴西藏朝聖

相關新聞

北京遊升溫 一站式服務夯

北京入境遊持續升溫。今年1季度，北京市共接待入境遊客89.1萬人次，同比增長61.3%。

中歐鐵空聯運 10天運量破3千噸

中國首趟中歐鐵空聯運班列自本月18日從粵港澳大灣區廣州國際港啟程以來，至28日已高效運轉10天，累計發運3列，運輸貨物突...

陸女教師戴墨鏡蹺二郎腿 學生站兩排鞠躬、幫開門喊「總裁好」惹議

班主任老師走出辦公室時，學生喊「總裁好」；老師走進教室時，學生又喊「總裁好」；老師在講台坐下後，學生再喊「總裁好」。湖南...

「具有欺騙性」真功夫商標神似李小龍 裁定無效

廣州快餐品牌「真功夫」商標一直以來都被指控與武打巨星李小龍神似，涉及侵權，近日北京高院公布2024年度商標授權確權司法保...

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

據央視新聞快報，4月29日12時25分，遼寧省遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間飯店發生火災。截至14時，事故已造成22人...

1周2度被救 中男大生攀富士山「找手機」 網轟丟人丟到國外

一名中國籍大學生22日才在富士山山頂附近身體不適被直升機救下山，僅過了4天、在26日又再次上山而被警方救助下山。他自稱再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。