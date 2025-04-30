北京遊升溫 一站式服務夯

北京入境遊持續升溫。今年1季度，北京市共接待入境遊客89.1萬人次，同比增長61.3%。

北京1季度入境遊客從構成看，港澳台地區遊客14.7萬人次，占比16.5%，增長32.0%。外國遊客74.4萬人次，占比83.5%，增長68.7%，其中，亞洲遊客（不包括港澳台地區）36.8萬人次，增長95.2%；歐洲遊客22.7萬人次，增長65.5%；美洲遊客9.3萬人次，增長28.7%；大洋洲遊客3.6萬人次，增長1.3倍；非洲遊客2.0萬人次，增長63.7%。

北京入境遊持續升溫，得益於旅行的便利度愈來愈高。北京口岸試行240小時臨時入境境外人員資訊預先審核，開設許可簽發專用通道，實現許可簽發和入境查驗一起辦結。在首都機場和大興機場開設「一站式」入境旅遊綜合服務中心，為入境遊客提供諮詢引導、交通出行、通訊服務等一體化服務。SIM卡「線上辦理，線下領卡」運營以來，累計辦理業務超1.14萬筆。北京在中國首創首發銀行卡通信卡「兩卡」融合創新產品，於3月25日正式發布上線並投放市場。此外，建設北京中軸線無障礙支付服務旅遊示範區，進一步提升了入境遊客消費的便利化水準。

為吸引更多外國遊客來京遊覽，北京市文化和旅遊局針對所到客源國的受眾特點開展文旅主題推介活動，同時在海外社交媒體和境外旅遊平台開展精準廣告投放與行銷。北京入境遊持續升溫，還有一個重要原因就是產品的體驗感更豐富。愈來愈多的境外遊客由純粹的觀光遊，向深度體驗遊轉變。

面對入境遊市場新的需求變化，北京將全面提升通關、出行、住宿、遊覽、購物、餐飲、支付、網路等入境遊全鏈條服務水準，持續興起「Beijing travel」熱潮，努力打造中國入境旅遊首選地。