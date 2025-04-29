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香港反送中運動「47人案」 毛孟靜、範國威等4人出獄

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圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。圖／美聯社
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。圖／美聯社

香港前立法會議員毛孟靜、譚文豪、郭家麒及範國威週二（4月29日）清晨分別從羅湖懲教所、赤柱監獄及石壁監獄獲釋，並由專車載離。

2021年發生的「民主派47人初選案」（又稱「47人案」），去年11月在西九龍裁判法院宣判量刑。但在此之前，大部分被告已被拘留超過3年；此次出獄的4人均被判處4年2個月有期徒刑，是「47人案」中的最低刑期。

毛孟靜的丈夫寶寧（Philip Bowring）接受媒體訪問時證實，毛孟靜已經返家，但因為需要重新適應生活，因此暫時不會接受訪問。寶寧也透露，兩人有可能在今年7月前往英國探親。

範國威受訪時則簡單表示「謝謝香港人及媒體關心」，但被問到未來的計劃時，沒有正面回應。

45名被告最高獲刑10年

「47人案」中的僅有2名被告獲判無罪，45人「串謀顛覆國家政權」罪成，被處以監禁4年2個月至10年不等。其中14人已提出上訴，但尚未開始審理。

根據紀錄，在「47人案」被列為主要被告的香港大學法律學者戴耀廷被判處10年監禁，是自《香港國安法》實施以來的最長刑期；其次則是民主派活動人士鄒家成，被判刑7年9個月。

香港世紀國安大審判如何發生的？

「47人案」備受國際關注，此案始於2019年香港爆發反修例運動（又稱「反送中」）之後的選舉，當時民主派人士主張在2020年爭取立法會選舉席次過半，並著手組織民主派初選。

2020年《香港國安法》通過後，北京及香港政府便發出警告，稱初選涉嫌違反《香港國安法》下的「顛覆國家政權」罪。但民主派仍決定在同年7月舉行初選，吸引超過61萬人投票。

然而，港府隨後以新冠疫情為由，延後立法會改選一年，並在2021年1月6日，對參與民主派初選的人士發動「大抓捕」，47人被以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，但案件直到2023年2月才開審。港府「未審先囚」的做法也引發國際批評。

美國、英國、歐盟、澳洲等國家及國際人權組織多次譴責港府，中國外交部則重申一貫立場，支持香港執法，並反對個別國家干涉中國內政。

（綜合報導）

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