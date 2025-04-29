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中國2025年首季結婚人數再降 官方將簡化婚姻登記

中央社／ 上海29日電

中國今年第一季全國結婚登記181.0萬對，數量較去年同期少了15.9萬對，全年可能再創下結婚人數新低，生育率也難以樂觀。5月10日起，官方簡化婚姻登記，專家認為對提高結婚率有一定幫助。

中國民政部網站25日發布數據，今年第一季，全國結婚登記181.0萬對，結婚登記數量較2024年第一季減少了15.9萬對；離婚登記63.0萬對，較去年同期增加了5.7萬對。

受育齡人口減少、民眾觀念改變等因素影響，中國結婚登記數從2013年達到峰值後，連續9年持續下降，2023年因COVID-19疫情結束後的補償性登記因素，回升到768.0萬對。但是到了2024年，全國結婚登記數又降為為610.6萬對，創下1980年以來最低紀錄，2025年首季仍呈現降低趨勢。

界面新聞引述人口學專家何亞福表示，從近幾年的數據看，第一季結婚登記數通常最多，約占全年的30%，主要原因是很多人選擇在春節期間結婚。但疫情後的補償效應已逐漸消退。

5月10日起，中國將實施新修訂的「婚姻登記條例」，其中婚姻登記將實現「全國通辦、取消戶口簿」要求。何亞福認為，這讓戶籍與實際居住地不一致的人群辦理結婚更方便，對於提高結婚率會有一定幫助。

過去，婚姻登記因限定於常住戶口所在地辦理，給很多在外工作和生活的年輕人帶來困擾。

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