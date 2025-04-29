陸第一季國際航班量、旅客量雙增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國民用航空局27日召開的新聞發布會，今年一季度，中國國際航線網絡不斷拓展，國際航班量和旅客量進一步增加。 　　

中新社報導，航班量方面，中外航司執行國際客運航班周均6395班，為2019年的83.9%。其中，春運高峰每周6960班，為2019年的91.3%。中國至日本、英國、義大利等35個國家的航班量已超過2019年水平，與共建「一帶一路」國家間的航班恢復比率為94.5%。

旅客量方面，以中方航空為例，一季度共運輸國際旅客1892.5萬人次，同比大幅增長34%，比2019年同期增長4.5%。　

截至目前，共有28家中方航司和100家外航在華運營國際客運航線。共計通航78個國家，比2019年淨增加4個國家。中國與亞洲、歐洲間傳統市場航線網絡不斷完善，與拉美、南太、非洲國家間的航線進一步拓展，國際航班通達性進一步提升。

下一步，民航局將繼續推動國際客運增班。其中，針對新興市場，鼓勵航司積極布局拓展航線網絡，加快建設空中絲綢之路，更好服務國家外交外貿大局。

民航局還通報3月及一季度民航安全生產運行情況。3月，全行業完成運輸飛行115.2萬小時，同比增長3.4%；累計飛行44.0萬架次，同比增長1.6%。一季度，全行業累計完成運輸飛行358.4萬小時，同比增長4.8%。

國際航班 航線

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