台灣醫師研習營 福建泉州開營

第三屆「醫心醫路．同心同行」常住大陸台灣醫師研習營27日在福建泉州開營。近40位常住大陸台灣醫師、醫學生於此間參觀交流、學習研討，並開展義診工作，探尋同根同源的兩岸中醫文化。

中新社報導，近年來，越來越多的台灣醫師、醫學生來到大陸求學、發展，甚至扎根大陸、成家立業。此次研習營中不乏「90後」、「00後」台灣年輕人的身影。

出生於1997年的茆致遠來自台灣台東。「這是我在大陸學習工作十年來，第一次參加以醫學為主題的兩岸交流活動」。茆致遠醫生表示，大陸醫療市場廣闊，醫療水平進步很快，希望通過此次研習活動瞭解更多新技術、新成果，把更多新資訊帶給身邊的台灣醫師朋友。

2002年赴大陸求學，而後扎根福建，福州市第一總醫院皮膚病防治院副主任醫師陳柏叡已經連續三屆參與台灣醫師研習營。他認為，研習營不僅可以讓台灣醫師和醫學生感受救人的內涵與精神，在具體實踐中服務當地民眾，還能近距離瞭解大陸科技與醫學的融合成果，對各自的醫技提升有很大的幫助。

當天，營員們參觀了泉州醫學高等專科學校的中藥本草館、生命科學館，深入探尋中醫藥文化和生命科學。

泉州市海外聯誼會副會長莊紹進表示，泉州與台灣的醫藥文化交融鐫刻著血脈相連的印記，見證著同源醫脈的生生不息；希望台灣醫師、醫學生在兩岸融合發展中譜寫濟世新章。

本屆研習營為期四天，其間營員們將在晉江德壹堂中醫館義診，並赴泉州市正骨傷科與中醫中藥展館、泉州頤和醫院、晉江市中醫院、莆田海峽兩岸生技和醫療產業合作園等地參訪交流。