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全球最大汽車運輸船 深圳號啟航

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸龍頭車企比亞迪自行建造、全球最大的汽車運輸船「深圳號」，在蘇州港太倉港區碼頭裝載7000輛汽車出口至巴西。（新華社）
大陸龍頭車企比亞迪自行建造、全球最大的汽車運輸船「深圳號」，在蘇州港太倉港區碼頭裝載7000輛汽車出口至巴西。（新華社）

大陸自主製造、已投入運營的全球最大裝載量汽車運輸船—比亞迪「深圳號」27日晚開啟出口首航，搭載超7000輛比亞迪新能源汽車從江蘇太倉港出發，前往巴西伊塔雅伊港。整個航程預計30餘天。

新華社報導，比亞迪是中國新能源汽車知名企業。受訪專家認為，「深圳號」啟航，折射中國「國車自運」時代正加速到來。

「深圳號」是由招商局旗下船廠建造、該船全長219.9米、寬37.7米，配備16層甲板，可裝載9200輛標準裝載車位的新能源汽車運輸船，是比亞迪第四艘專業新能源汽車運輸船。比亞迪的前三艘專業新能源汽車運輸船均為中國製造。

比亞迪集團對公事業部總經理王俊保說，「深圳號」的交付是比亞迪全球化戰略的關鍵拼圖。「它不僅是一艘運輸船，更是連接中國『智造』與世界市場的『海上橋梁』，讓全球用戶共享中國技術紅利。」

據中國海關總署統計，2024年中國汽車出口量突破640萬輛大關，連續第二年全球第一。也有數據顯示，目前全球700餘艘從事汽車遠洋海運的專業船隻主要被歐日韓企業控制，大陸國內汽車運輸船運力僅占全球的2.63%。中國汽車跨洋運力和汽車出口能力仍不匹配。

近年來，比亞迪、奇瑞、上汽等中國車企紛紛組建船隊。2023年1月，廣船國際宣布成功生效2艘比亞迪雙燃料汽車運輸船訂單；隨後奇瑞集團宣布組建自有船隊；上汽集團旗下的安吉物流在江南造船廠訂購多艘7000車以上大型汽車運輸船。

2025年一季度，比亞迪滾裝船向海外運載超過25000輛新能源汽車。目前，比亞迪新能源汽車「足跡」已遍布100多個國家和地區。

業內專家認為，海運成本很大程度上影響終端售價，自造自營船隊可讓中國車企擁有更多話語權、自主權。

「車企競相買船出海，是中國汽車產業不斷發展壯大、國際化步伐不斷加快的縮影。」中國交通運輸協會新技術促進分會專家委員解筱文說，車企買船出海可以保障出口業務穩定進行，降低運輸成本，確保產品準時交付給海外用戶。

售價 成功 深圳

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