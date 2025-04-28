大陸今年再核准10部核電機組 含福建新建兩部核電

中國大陸審批核准五個核電項目，共計10台新機組，投資總額超過人民幣2,000億元（約合新台幣9,000億元）。

中國大陸2025年核電項目審批首次開閘。綜合澎湃新聞和央視新聞報導，大陸國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，決定核准浙江三門三期工程等核電項目。

此次獲批的新項目分別為廣西防城港核電三期（5、6號機組），廣東台山核電二期（3、4號機組），浙江三門核電三期（5、6號機組），山東海陽核電三期（5、6號機組），福建霞浦核電一期（1、2號機組），共計五個工程、10台新機組。

大陸國常會會議強調，發展核電必須確保安全萬無一失，要壓實參建單位和業主單位主體責任，按照全球最高安全標準建設和運營核電機組，持續加強安全監管能力建設，切實兜牢核電安全保障網。

中國自2022年以來，已連續四年每年核准10台及以上核電機組，保持了常態化審批節奏。新項目均採用自主三代核電技術，其中包含八台華龍一號機組。

中國核能行業協會27日也發布《中國核能發展報告（2025）》藍皮書。據藍皮書數據，中國在2024年國內核電工程建設投資完成額人民幣1,469億元，較上一年增長520億元，年比增長54.79%，創歷史新高。

目前台灣海峽對岸的福建，已運行的有福清、寧德、漳州三座核電站，在建的有霞浦和寧德晴川二期。如果發生核洩漏，整個台灣海峽包括台灣全島都在可能的核汙染範圍。