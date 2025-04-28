四川｢最美通緝犯｣走紅、出獄做主播自述改邪歸正 一個月後被封號

來自四川綿陽的女子卿晨璟靚，2018年時因涉嫌「酒托」詐騙被通緝，惟一張相貌清秀的通緝令照片讓時年不滿20歲的她獲得「最美通緝犯」等稱號，意外走紅。

卿晨璟靚近日近況再度引發關注。據內媒《極目新聞》報導，服刑完畢後的卿晨璟靚目前已轉型成為網路主播，但4月27日帳號已被封禁，結束短暫的直播生涯。

據此前報導，2018年11月，四川綿陽警方公開發布檢舉「酒托」詐騙犯罪團夥在逃人員的通告，曝光了7名嫌疑人的姓名及照片。所謂酒托即是以從交友程式中哄騙網友到餐廳或酒吧消費，以高價的菜單或酒水詐取金錢。

當時，四川綿陽公安在網上發出通緝令，通緝一個兩男五女「酒托」犯罪集團，網友的焦點集中在其中一名叫「卿晨璟靚」的女疑犯照片中。卿晨璟靚外表清秀，五官標緻，令不少網友心動，被稱為「最美酒托」「高顏值通緝犯」；還有人慨嘆：「卿本佳人，奈何作賊？」

卿晨璟靚後來落網獲刑，刑滿釋放開了一家奶茶店展開新生。2021年時又因參與拍攝反詐宣傳片，再次走進了公眾的視野。

據《極目新聞》最新報導，近幾個月開始，卿晨璟靚以「卿晨璟靚」為用戶名在社交平台上開設帳號，頭像使用的是2018年通緝令上的照片，個人簡介則寫着「2018年頭條人物，現已改邪歸正」。

自今年3月19日以來，她共發布了12條短片，內容多與自身經歷有關，包括面對網友提問時表示：「不要問我是不是和××（服刑的某娛樂明星，疑似吳亦凡）關在一起，裡面男女是分開的。」她還提到：「如果你們還想聽我講裡面的故事，以及我做托以前那些事，你們就給我卡個燈牌，進我的粉絲群。」並在影片中直言：「我沒有減刑，減刑是很難的。」

4月25日，卿晨璟靚發布最新影片，揭秘「酒托」詐騙手法，提醒大家「不要相信天上掉餡餅」。其直播動態顯示，近一個月她以「大牢出來的女人」「最美酒托」為主題進行了多場直播，帳號粉絲數量一度達到8000多人。

4月27日13時20分，卿晨璟靚的帳號仍可正常訪問，但至13時40分左右，帳號已因違反《社區自律公約》被封禁。對於封禁原因，平台安全與舉報專線工作人員回應表示，自己不清楚具體情況，若帳號主人對封禁有異議，可自行申訴。

對卿晨璟靚的身份轉變，網友態度不一。有的網友認為，她已經刑滿出獄，做主播是她的正常權利，「浪子回頭金不換」；也有網友表示無法接受，希望封殺，有人直接艾特平台安全中心，還有網友對她說：「以後少叫我『家人們』。」

網友熱議：

「犯罪履歷+高顏值=流量密碼，這不光是對受害者的二次傷害，更是對社會道義的侮辱。我可以接受她賣奶茶，但無法接受她賣人設將心比心，對於受害者和家屬來說，沒什麼比看到卿晨璟靚成名更糟心的了。 藉這個來搞噱頭不可取他如果正常展示才藝啥的我都覺得沒問題，但是以此為榮我覺得還是有不良引導嫌疑，那些涉世未深的人怎麼看？ 用犯罪吸引眼球然後出來以這個標籤來當主播撈錢？ 只要改過自新也算是好事，但當主播這種影響力大的算是個公眾人物吧，更要注意自己的一言一行，律法不是兒戲，主播的行為都潛移默化影響著粉絲，主要是不能讓大家覺得犯法是一件沒多大事的事 都這樣那些緬北電詐人員出獄後會不會把當詐騙犯坐牢的經歷當成一生的榮耀啊 違法犯罪法受到懲罰，但不是炫耀的資本，人只要是靠自己勞動所得，合法的收入，是可以接受的

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文章授權轉載自《香港01》