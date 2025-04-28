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四川德陽：氫能源無人機首飛成功
近日，在四川德陽廣漢市的天空中，一架翼展近4米的氫能源無人機引人矚目。這架由中國民用航空飛行學院多個團隊聯合研發的氫燃料電池全工況增程式複合翼無人機（簡稱FC-30型複合翼無人機），順利完成了首次全流程飛行測試。
FC-30型複合翼無人機翼展達到3.8米，最大起飛重量超過40千克，可承載7千克的有效載荷，最長續航時間可達4小時，約為純鋰電池驅動無人機的兩倍。在特定任務條件下，其單次懸停時間（3千克載荷）可達6分鐘，而單次任務中的總懸停時間（3千克載荷）更可長達30分鐘，適用於複雜巡檢、應急安防等多個專業領域。
記者瞭解到，該無人機通過充分利用氫氣高能量密度和燃料電池高效反應的特點，並結合氫鋰增程式混動技術，具備多次起降、長時間懸停及多次懸停的功能，成功實現了固定翼模態長航程與多旋翼模態長航時的兼顧。同時，相比傳統燃油發動機，使用氫燃料電池增程式無人機具有低噪音和零排放的顯著優勢。
據介紹，下一步，FC-30型複合翼無人機有望在工業級無人機領域發揮更為重要的作用，助力相關產業的進一步發展與升級。
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