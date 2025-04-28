北京人形機器人半馬賽 天工奪冠

前幾天，北京亦莊通明湖畔上演了歷史性的一幕。半程馬拉松賽道兩側的觀眾翹首以盼，迎接人形機器人「天工」的到來。隨後，「天工」衝過終點，人群中爆發出一片歡呼聲。「天工」以2小時40分42秒的成績奪得了全球首個人形機器人半程馬拉松冠軍，「松延動力小頑童隊」和「行者二號隊」分獲亞軍、季軍。

全球首個人形機器人「半馬」賽事背後，是北京多年來以科技創新推動產業創新，提早布局包括人形機器人在內的未來產業。人形機器人半程馬拉松是創新技術的測試場、展示台，也是產品迭代和落地應用的助推器。

當天7時30分，這場半程馬拉松在南海子公園南門開跑，20支人形機器人賽隊與跑步愛好者在21.0975公里長的賽道上挑戰極限。發令槍一響，1.8米高的京產人形機器人「天工」率先起跑，兩條結實的大長腿穩步向前。經過多次迭代，它的奔跑速度最高能達到每小時12公里。研發「天工」的北京人形機器人創新中心專門對機器人進行了輕量化設計，並採用關節導熱、風冷散熱等技術，使關節能支撐更長時間奔跑。

相隔不久，機器人「夸父」也出發了。該賽隊領隊、清華大學大三學生李炯燁直言，賽前籌備的過程也是不斷攻克難關的過程。對機器人進行二次開發時，團隊提出了全新演算法，讓機器人在參考少量軌跡資料中高效學習，從而實現穩定奔跑。

比賽也吸引上海、廣州等地賽隊前來切磋。上海卓益得機器人公司創始人李清都帶著7台機器人進京參賽。比賽過程中，他也觀察著其他機器人的結構設計、奔跑姿態。「大家同台競技、取長補短，才能讓行業良性發展。」他說。

這條賽道需要機器人爬坡過坎，轉14次彎。一路上，雖然有的機器人中途更換電池，有的機器人一度摔倒，但大家都朝著終點全力奔跑。「馬拉松有終點，但人形機器人的創新和發展沒有終點。」北京經開區管委會副主任梁靚說，這場比賽將加速技術迭代升級，讓機器人在更多場景大顯身手。