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AI浪潮帶路不忘人文關懷 陸文旅業籲體現沉浸式感受

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「再聰明的機器人也是冷冰冰的機器，它也許永遠無法替代一個微笑的溫度，一次滿意加驚喜的服務，一種文化共情共鳴的感動。」中國旅遊協會會長段強26日在江西南昌舉辦的2025年中國旅遊產業高質量發展主題活動上如是說。 　　

中新社報導，AI浪潮下文旅產業路在何方？是追求流量還是深耕品質？當日，來自旅遊和文化、教育、體育、商業、城市、鄉村等多個領域的專家學者共同呼籲，文旅產業發展要注重人文關懷。 　　段強表示，文旅行業區別於其他領域的核心價值在於用技術賦能體驗，但需強調永遠以人文關懷為靈魂。 　　

「最近文旅行業流傳著一個高頻熱詞，那就是情緒價值。中國旅遊協會副會長杜一力表示，情緒價值、情緒經濟、體驗經濟、沉浸式旅遊等一批新說法有一個共同點，便是揭示了以人間、人情、人性為主要表現的市場需求的回歸。在杜一力看來，旅遊業發展必須守住文化根脈，在技術浪潮中始終以人的精神需求為核心。

中國旅遊協會休閒度假分會總顧問、世界旅遊城市聯合會首席專家魏小安說，消費者對中國文化的自信心越來越強，同時對文化追求也越來越高。此外，「打卡即旅遊」的現象不能長久，沉浸式感受才是根本，文旅行業應從追求流量轉向深耕品質，構建可持續的產業生態。

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