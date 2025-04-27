改名=改命？陸男取名「朱雀玄武敕令」 再改「1霸氣外露名字」慘被拒

改名即改命？據陸媒報導，湖南一名24歲的男子，將自己的名字從「朱雲飛」一路改名至「朱雀玄武敕令」，後又申請改為「周天紫薇大帝」被拒後近期望改為「朱咸寧」，而這已是他一年內第四次提出改名申請。男子表示，「改一個寓意強大、有神秘色彩的名字，能帶來自信、好運和力量。」

據極目新聞消息，4月26日下午，一名名叫「朱雀玄武敕令」的湖南省郴州市桂陽縣「00後」男子，再次登錄湖南政務服務網，申請將目前的名字「朱雀玄武敕令」改為「朱咸寧」。據悉，此次改名已得到家人的支持，申請亦成功獲批。

不過，「朱雀玄武敕令」並非改男子最開始的名字，他出生時名為朱雲飛，自2024年5月起已連續改名數次，包括「朱雀玄武」「朱雀玄武敕令」。在4月16日，他還曾試圖改名為「周天紫薇大帝」，但被有關部門駁回。

當時「朱雀玄武敕令」坦言，他這次申請改名失敗，可能是卡在「大帝」二字：「我們中國很少能叫『大帝』的，應該是這個樣子。」儘管改名失敗，他仍不死心還想再試試，「如果還不通過，那就不改了。」

事件曝光後引發網友熱議。有人認為姓名屬個人選擇，應予以尊重；亦有人覺得：「取這種名字不僅給他人造成困擾，也容易引發不必要的誤會。」更有網友打趣：「聽起來像是修仙小說裏走出來的。」

還有網友質疑他是「自我炒作」，不過「朱雀玄武敕令」否認表示：「只是想取一個自己滿意的名字。」他也堅信名字對人的運勢，具有重大影響。他表示：「改一個寓意強大、有神秘色彩的名字，能夠為個人帶來自信、好運和力量。這是我對人生的一種信念。」

除了網友質疑，他亦未獲得家人與朋友的理解支持。他說，「家人也不支持，覺得太離譜了。」但即使如此，他依然堅持自己的選擇。

法律保障姓名權 但須遵守公序良俗

那麼，像「朱雀玄武敕令」這樣的名字，法律是否允許？據陸媒報導，中國《民法典》第1012條明確保障公民姓名權，規定「自然人享有姓名權，有權依法決定、使用、變更或者許可他人使用自己的姓名，但是不得違背公序良俗」。

此外，姓名長度目前並無硬性規定。根據公安部2001年發布的文件，因考慮到民族與地方風俗的多樣性，戶籍登記機關原則上不對姓名字數作限制。不過，姓氏原則上需隨父姓或母姓，除非符合特定情形並有正當理由。

在個別案例中，如2009年濟南市民自創「北雁」姓氏被法院駁回，司法機關也曾明確指出，改名須考慮文化傳統、倫理觀念與社會秩序。

對於「朱雀玄武敕令」試圖改名為「周天紫薇大帝」一事，有律師指出：「這位名叫『朱雀玄武敕令』的男子申請改名為『周天紫薇大帝』涉嫌違背公序良俗，不符合國人一般的取名規則，容易引發公眾誤解，不符合法律規定，湖南公安機關沒有審批通過此次姓名變更申請是有法律依據的。如果當事人不認可審批意見，可以申請行政復議或提起行政訴訟。」

圖／截自極目新聞

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文章授權轉載自《香港01》