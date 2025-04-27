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大陸社區食堂迅速興起 背後願景是當局盼強化基層治理

中央社／ 上海27日電
在政策引導下，提供長者用餐優惠的社區食堂在中國各城市迅速興起，至2025年4月份，上海已有超過400家。圖為一家網紅食堂，菜色以上海菜為主。記者實測，價格實惠但不特別低廉，少油少鹽適合老人。中央社
在政策引導下，提供長者用餐優惠的社區食堂在中國各城市迅速興起，至2025年4月份，上海已有超過400家。圖為一家網紅食堂，菜色以上海菜為主。記者實測，價格實惠但不特別低廉，少油少鹽適合老人。中央社

為老人提供用餐便利的社區食堂，這兩年快速出現在中國城市，其中也有不少專門服務外送員的「小哥驛站」。政策背後，是中共面對新形勢，以服務促進管制、強化基層治理的思維，也反映出當前公益領域「國進民退」的現象。

走在上海街上，按圖索驥在每個區都可以找到標榜平價、老人用餐還有約85折優惠的社區食堂，有些還成為網紅店，年輕人也趨之若鶩。目前上海已經有超過400家社區食堂。

對於迅速成為城市一景的社區食堂，多數上海居民抱持肯定態度，因為上海是全中國老齡化最嚴重的大城市，戶籍人口中，60歲以上的人口占比近4成，而在全國，這個比例是22%，約3.1億人。

社區食堂類似自助餐廳，理論上會更注意少油少鹽、符合年長者好嚼食的需求。有些老人會自備打包容器來吃午餐，順便多帶一份、或者把吃剩的半份帶回家當晚餐。

有的社區食堂就設在黨群服務中心裡，結合平價理髮，甚至還有小型圖書館等，住在上海的池小姐說，「這肯定是好的，你有地方去，又不用消費」。

但是也有人看不慣。一名家住郊區的退休人士告訴中央社記者，這些社區食堂都有拿補貼，但是座落在異國風情建築的天平街道社區食堂環境優雅，是個人氣滿滿的「網紅食堂」，有些偏遠的食堂食材卻很不怎麼樣。

這家網紅食堂旁邊的理髮店，同樣是位在約100年前匈牙利建築師鄔達克（Ladislav Hudec）的建築內，在街道規定下剪髮僅人民幣15元（新台幣68元），長髮加價5元，在社群平台小紅書上同樣也是個網紅店。

這讓她覺得，網紅食堂只是一個美好的樣板，尤其這一帶正是遊客最喜歡走逛的昔日法國租界區，不少外國人也會到此，正好感受「黨對人民的照顧」。

湖南街道黨群服務中心可作為這種「櫥窗」的佐證。該中心位居寸土寸金的歷史保護區，今年2月啟用，內部除了社區食堂，還有書房、中醫館、專門服務外送員的小哥驛站等。根據東方網報導，湖南街道黨工委表示，要「選擇最好的地段、拿出最好的資源、對照最高的標準」，向轄區民眾提供一站式服務。

據觀察，有的社區食堂場所是街道資產，以極便宜價格出租；有的則採其他官方補助形式經營。

上海官方媒體「解放日報」去年12月曾經報導，政府目前對社區食堂的單次建設補貼，主要按照供餐能力分檔補貼，供餐能力越強的社區食堂得到的補貼越多。報導也指出，一些社區食堂來客不多，問題集中在面積小、菜品少、重油重鹽等，與第三方經營水準有關。

在方便長者用餐、讓外送員有地方歇息這些便民設施的背後，是當局者對基層治理更大的圖景。

2023年中共中央、國務院提出「黨和國家機構改革方案」，同年7月成立中共中央社會工作部，外界解讀這是要加強黨滲透到社會各領域。2025年2月，中共中央書記處書記蔡奇在全國社會工作部長會議上講話，強調要「突出抓好新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設」。

中共重視「黨建」，幾年前就要求台企及外企內部也要有黨支部。北京青年報旗下新媒體「政知見」指出，外送員、網約車司機等新就業群體的高度流動性，使傳統的基層黨建模式難以覆蓋，難以充分凝聚，這便是相關政策提出的背景。

當前中國的基層治理，是「黨建引領的社區治理」。相較於台灣更多強調由下而上、或非政府組織（NGO）參與的社區治理，中共更能運用的工具是統籌手中資源提供公共服務，不但建設成果迅速可見，當局也藉此可以更好掌握不同的群體。

然而，一邊是享有補貼的各地社區食堂如雨後春筍般出現，一邊卻是社會組織（即NGO）面臨極大生存壓力。這很容易讓人覺得，即使在公益界也有明顯的「國進民退」。

成立約22年的民間環保組織「成都城市河流研究會」今年3月註銷，理由之一就是「經費來源中斷」。河研會的例子，讓3月下旬參加上海環保公益年會的本地環境議題組織心有戚戚焉，好幾個組織負責人都提到了政府補助減少的困境。

甘肅省社工培訓機構蘭州天一社會工作服務中心，2月下旬透過其微信公眾號「社工潮」發表文章，指社會工作部成立一年多以來，引發「靜默的行業地震」，據不完全統計，2025年，全中國超過60%的社會工作機構遭遇項目終止或經費壓縮。

「社區服務」並非中共中央社會工作部的全部，該部門還要統一領導國家信訪局，讓各種基層維權矛盾在基層就能化解。為民眾排除疑難雜症的基層社區工作者，同時也肩負著監視社會不穩定人士、管控社會不穩定風險的任務，這一切都需要中央掌握更多資源。

中國強化基層治理，社區食堂只是一個面向。

今年2月，當電影「哪吒2」熱映之際，另一部記錄北京市政疑難雜症熱線12345（類似台灣的1999熱線）的紀錄片「您的聲音」也登場，許多公家單位職員都被安排觀看。這部片強調市政當局「接訴即辦」，呈現中國基層社區工作者和街道幹部的辛勞，也展示了大城市數據與資訊處理的強大能力。

「您的聲音」的出現和社區食堂一樣，無論就成本投入、宣傳時機和傳遞的訊息來看都並非偶然，揭示了中國官方當前在基層治理上更加主動出擊、以服務促進管制的特色。

為了讓高流動性的外送員、快遞員也能有黨組織黨握，中共改變傳統的黨建方式，改為強調服務的「小哥驛站」。圖中小哥驛站位於上海精華地段的一處黨群服務中心內。中央社
為了讓高流動性的外送員、快遞員也能有黨組織黨握，中共改變傳統的黨建方式，改為強調服務的「小哥驛站」。圖中小哥驛站位於上海精華地段的一處黨群服務中心內。中央社

上海 中共 北京 外送員

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