快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

聽新聞
0:00 / 0:00

飛往天津航班上突發疾病 天津外國語大學前校長修剛離世…享壽68歲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（圖／取自微博）
天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（圖／取自微博）

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，天津外國語大學26日深夜發布訃告稱，天津外國語大學原黨委副書記、校長修剛因突發疾病醫治無效，於2025年4月26日凌晨1時去世，享壽68歲。修剛是大陸重要日語教育專家。

報導稱，修剛是在4月25日晚間從貴陽飛往天津的航班上突發疾病，飛機備降重慶江北國際機場將修剛緊急送醫，但經搶救仍不幸離世。

有消息稱，修剛疑似在機上突發心肌梗塞。

天津外國語大學的訃告顯示，修剛1957年7月出生於遼寧丹東，為享受大陸國務院政府特殊津貼專家。1984年7月起，修剛於天津外國語學院任教，先後擔任日語系副主任、主任，天津外國語學院院長助理、副院長、院長，天津外國語大學黨委副書記、校長。

2019年2月退休後，修剛又赴浙江越秀外國語學院任校長。修剛擔還任大陸教育部高等學校外語教學指導委員會副主任委員、日語分委員會主任委員，中華日本學會第七屆理事會副會長，並曾任中國翻譯協會副會長、中國日語教學研究會名譽會長等職。

《極目新聞》指出，25日晚間，修剛在廈門航空貴陽至天津航班上突感身體不適，飛機深夜備降重慶緊急送醫，經搶救仍不幸去世。

飛航資訊系統顯示，25日晚，廈門航空MF8482貴陽至天津的航班確曾在重慶備降，顯示該航班21時48分在重慶上空發出「7700」告警。有資深機長稱，飛機掛「7700」代碼，代表應急或遇險狀態，「航班上有乘客突發疾病需要救助，飛機可以掛7700代碼」。

據浙江越秀外國語學院4月15日發布的文章，當日下午，浙江越秀外國語學院舉行「最佳雇主聯盟」成立暨「Young帆啟航」就業創業訓練項目啟動儀式，修剛還曾出席並致辭。

主任 廈門 航班

延伸閱讀

IG好友僅11人…想給帳號卻憂被當「邊緣人」 網勸退：現在超後悔

Vivienne Westwood 首度發表婚紗系列時裝秀 驚艷亮相巴塞隆納婚紗週

旅日講半吊子日文吃虧？觀光客實測：講「1語言」更受尊重

高雄某大學傳學生陳屍宿舍 隔壁寢室同學幫送包裹開門嚇傻

相關新聞

飛往天津航班上突發疾病 天津外國語大學前校長修剛離世…享壽68歲

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，天津外國語大學26日深夜發布訃告稱，天津外國語大學原黨委副書記、校長修剛因突發疾病...

大陸社區食堂迅速興起 背後願景是當局盼強化基層治理

為老人提供用餐便利的社區食堂，這兩年快速出現在中國城市，其中也有不少專門服務外送員的「小哥驛站」。政策背後，是中共面對新...

解放軍儀仗隊現身胡志明 越南妹飆中文：老公好帥

中國解放軍儀仗司禮大隊官兵近日應邀參加越南南方解放和國家統一50周年慶典閱兵式。不少越南女生見到100多名身高至少185...

中小學英語教材吹中國風 三星堆文物、抓周都列入

中國政策性推動愛國主義教育，再往下推進至了中小學英語課本裡，貼春聯、掛燈籠等民俗和青銅立人像、神樹等考古發現等主題納入，...

五一出遊潮提前 全杭州娃兒塞爆車站 中國這三處旅遊最熱門

今年五一假期還沒到，中國國內交通運輸及旅遊就已湧現人潮。近一周，國內機票搜索熱度飆升80%，截至4月24日，五一假期國內...

美收緊學生簽證 香港8大院校留學生激增 頂尖學者也赴港

香港不僅準備接收可能在美退市的中國概念股，香港教育局稱已在接收因美國簽證限制學業不穩的留學生。港府官員還說，香港把握各國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。