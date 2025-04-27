快訊

加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

提振經濟促銷費 中國調整境外旅客退稅規範

中央社／ 台北27日電

新華社今天報導，中國商務部等6部門26日印發關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知，即日起境外旅客同日同店購買退稅物品金額達人民幣200元（約新台幣893元），且符合相關規定，可申辦離境退稅。

報導指出，通知從推動離境退稅商店增量擴容、豐富離境退稅商品的供應、提升離境退稅服務水準3方面提出8項具體舉措。

措施包括，優化離境退稅支付服務，將現金退稅限額上調至人民幣2萬元。推動退稅代理機構與支付機構、清算機構等加強合作，在風險可控的前提下，透過行動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足境外旅客多樣化的退稅需求。

其他措施包括，優化離境退稅商店布局，鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店。

另外，放寬離境退稅商店備案條件，允許新開商店在符合相關規定下成為退稅商店。提升退稅商品的供應，指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品，增加供應老字號產品、中國消費名物、智慧產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標誌產品、文化創意產品等。

人民幣

延伸閱讀

網傳部分美製晶片免加稅

所得稅結算申報 延至6月底

傳川普團隊考慮出口稅負抵減 藉以抵銷外國報復關稅

房屋重購退稅 把握兩年黃金期

相關新聞

一場遊戲一場夢 廣東「方艙醫院」設備分拆低價拍賣

新冠疫情期間，中國大陸曾在各地耗費鉅資廣建「方艙醫院」以隔離確診者和密切接觸者，如今大批遭廢棄的方艙醫院如何處理成為各地...

人口下滑…大陸多地發錢獎勵結婚 最高可領近20萬元

為減緩人口下滑，中國大陸近年來大力提倡適齡婚育，一些地方開始發錢獎勵結婚，廣州市白雲區龍歸南嶺村今年提出試行方案，最高可申領...

大陸風能、太陽能新增裝置容量 首度超越火力發電

中國國家能源局今天表示，截至今年3月底，中國的風能和太陽能新增裝置容量達到1482GW（百萬瓩），首次超越以化石燃料為基...

山西超市老闆投資黃金賺千萬 全分員工、清潔工都有份

山西榮河1+1生鮮超市老闆近日稱自己投資的黃金因金價暴漲盈利1000萬元（人民幣，下同，約新台幣4500萬元），決定「把...

「亞洲飛人」蘇炳添任暨大體育院長 網：全紅嬋要叫蘇院長

日前暨南大學任命「亞洲飛人」、中國田徑運動員蘇炳添為體育學院院長，引起網友熱議。蘇炳添在體育的賽道上，一直堅持「兩手抓」...

還好攔住了…中留學生澳洲接詐騙電話 飛回四川取85萬現金

近日，四川自貢市富順縣公安局成功阻止一起電信網路詐騙，讓受害男子小姜取出來即將交給騙子的85萬元人民幣現金(約11.6萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。