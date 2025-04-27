提振經濟促銷費 中國調整境外旅客退稅規範

新華社今天報導，中國商務部等6部門26日印發關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知，即日起境外旅客同日同店購買退稅物品金額達人民幣200元（約新台幣893元），且符合相關規定，可申辦離境退稅。

報導指出，通知從推動離境退稅商店增量擴容、豐富離境退稅商品的供應、提升離境退稅服務水準3方面提出8項具體舉措。

措施包括，優化離境退稅支付服務，將現金退稅限額上調至人民幣2萬元。推動退稅代理機構與支付機構、清算機構等加強合作，在風險可控的前提下，透過行動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足境外旅客多樣化的退稅需求。

其他措施包括，優化離境退稅商店布局，鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店。

另外，放寬離境退稅商店備案條件，允許新開商店在符合相關規定下成為退稅商店。提升退稅商品的供應，指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品，增加供應老字號產品、中國消費名物、智慧產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標誌產品、文化創意產品等。