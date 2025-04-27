一場遊戲一場夢 廣東「方艙醫院」設備分拆低價拍賣

新冠疫情期間，中國大陸曾在各地耗費鉅資廣建「方艙醫院」以隔離確診者和密切接觸者，如今大批遭廢棄的方艙醫院如何處理成為各地政府的難題。財新網報導，4月19日，廣州南沙健康驛站項目（南沙方艙醫院）開始分批處置，貨櫃屋與配套設施被分拆出售，吸引了不少市民與小商戶前來選購。

報導稱，南沙方艙醫院原本是廣東最大規模的防疫隔離人員臨時安置場所。官方信息顯示，該項目總占地面積和建築面積分別約81萬平方米和54.7萬平方米；項目規劃建設超2萬個房間，可提供8萬多個隔離床位。

據指出，南沙方艙醫院項目在2022年11月14日晚間動工興建，11月25日凌晨即完工並交付使用，並於11月28日迎來首批隔離人員入住，中間只隔了15天。這座方艙醫院當年還被盛讚代表著廣州的速度和驕傲。

但南沙方艙醫院啟用不久，大陸防疫政策就突然改變，南沙方艙醫院也於當年12月13日將最後一批患者送出艙，前後也只用了約15天時間。

財新網報導，南沙方艙醫院貨櫃屋空箱售價為每個人民幣3,000元左右。「這些箱子不但便宜，而且幾乎是全新的，結構又結實，拿回去改個倉庫、鋪子都很合適。」一名買家說。

方艙的內部設施則另行拆分出售，價格同樣「親民」：6公升電熱水器每個人民幣300元，落地扇40元，不銹鋼折疊晾衣架40元，一把折疊椅更只賣14元。「這些設備基本上沒用過，都是當年按標準統一配備的，現在便宜賣，很划算。」銷售人員推銷道。

報導稱，買家多為附近做小生意的居民，也有市民專程趕來「淘寶」。

同為方艙醫院項目，位於東莞石排鎮的東莞生態園健康中心也在4月初開始處置。該項目建於2022年，占地面積和建築面積分別約10萬平方米和5.4萬平方米，有1,745間病房，可收治病人約5,000人。

經四次流標後，東莞生態園健康中心資產處置被拆分為板房資產、機器設備和電纜資產三個項目進行拍賣。廣東省公共資源交易平台的訊息顯示，電纜資產起拍價為人民幣432.7336萬元，今年3月3日被一家資源回收公司以592.7336萬元競拍成功。板房資產和機器設備資產則是流標。

財新網指出，根據大陸全國各地公共資源交易平台訊息，2024年以來，不少地方都在推進方艙、健康驛站等隔離場所的處置工作。大陸防疫政策在2022年12月調整後，由體育場館等公共設施改建而成的方艙率先恢復原本使用功能，部分方艙醫院改造成亞定點醫院。需要考慮拆除的是其餘長期閒置的方艙項目，這些方艙多是由貨櫃、板房在郊外空曠地帶搭建的臨時性建築。