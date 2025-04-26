快訊

凱道雨中「戰獨裁」25萬人與會 韓國瑜深夜發15字心聲

人口下滑…大陸多地發錢獎勵結婚 最高可領近20萬元

中央社／ 台北26日電
為減緩人口下滑，中國大陸近年來大力提倡適齡婚育，一些地方開始發錢獎勵結婚。（中通社）
為減緩人口下滑，中國大陸近年來大力提倡適齡婚育，一些地方開始發錢獎勵結婚。（中通社）

為減緩人口下滑，中國大陸近年來大力提倡適齡婚育，一些地方開始發錢獎勵結婚廣州市白雲區龍歸南嶺村今年提出試行方案，最高可申領人民幣4萬元（約合新台幣18萬元）獎金。

財聯社等陸媒今天作了上述報導，並指婚育獎勵政策的探索早已在廣州、浙江等多地展開，其中南嶺村今年1月起正式施行「初婚獎勵實施方案（試行）」，最高可申領4萬元；4月下旬再增加「生育補助方案」，符合條件的家庭若完成「結婚+生育」，累計最高能領取10萬元的豐厚獎勵。

與此同時，浙江省也正積極完善生育支持政策體系。當地政府3月公布「關於完善生育支持政策體系的若干措施的通知」，鼓勵具備條件的地區為符合要求的結婚登記對象發放結婚紅包、消費券等福利。

報導表示，實際上浙江不少地區此前就已推出結婚獎勵政策，其中紹興市上虞區於2023年4月推出13條優化生育措施，包括為每對在當地登記結婚的夫婦提供價值1000元的禮包；同年8月，衢州市常山縣宣布，對於在當地初次登記結婚且女方年齡在25歲及以下（至少一方為常山戶籍）的夫婦，發給1000元的獎勵。

山西呂梁市也自今年1月1日起針對初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦發放1500元的獎勵金。

廣州 生育補助 結婚

延伸閱讀

又見無差別衝撞 浙江小學校門口童遭輾 網傳10餘傷亡

浙江傳車輛衝撞人群 官方遭質疑封鎖消息

大陸浙江台州街頭爆發槍擊案！疑緬北通緝犯遇盤查拒捕 傳有警察死亡

陸再傳無差別撞人！浙江金華1所小學外 家長學生遭撞倒地哀嚎

相關新聞

人口下滑…大陸多地發錢獎勵結婚 最高可領近20萬元

為減緩人口下滑，中國大陸近年來大力提倡適齡婚育，一些地方開始發錢獎勵結婚，廣州市白雲區龍歸南嶺村今年提出試行方案，最高可申領...

大陸風能、太陽能新增裝置容量 首度超越火力發電

中國國家能源局今天表示，截至今年3月底，中國的風能和太陽能新增裝置容量達到1482GW（百萬瓩），首次超越以化石燃料為基...

山西超市老闆投資黃金賺千萬 全分員工、清潔工都有份

山西榮河1+1生鮮超市老闆近日稱自己投資的黃金因金價暴漲盈利1000萬元（人民幣，下同，約新台幣4500萬元），決定「把...

「亞洲飛人」蘇炳添任暨大體育院長 網：全紅嬋要叫蘇院長

日前暨南大學任命「亞洲飛人」、中國田徑運動員蘇炳添為體育學院院長，引起網友熱議。蘇炳添在體育的賽道上，一直堅持「兩手抓」...

還好攔住了…中留學生澳洲接詐騙電話 飛回四川取85萬現金

近日，四川自貢市富順縣公安局成功阻止一起電信網路詐騙，讓受害男子小姜取出來即將交給騙子的85萬元人民幣現金(約11.6萬...

打造「無菸香港」 控菸10招刊憲 明年4/30禁吸電子煙

港府提出「控菸十招」措施，相關的修訂條例草案25日刊憲，30日提交到立法會首讀。明令禁止向未成年人提供吸菸產品、禁止排隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。