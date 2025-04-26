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大陸風能、太陽能新增裝置容量 首度超越火力發電

中央社／ 新加坡25日綜合外電報導
大陸國家能源局今天表示，截至今年3月底，大陸的風能和太陽能新增裝置容量達到1482GW（百萬瓩），首次超越以化石燃料為基礎的火力發電裝置容量。示意圖／ingimage
大陸國家能源局今天表示，截至今年3月底，大陸的風能和太陽能新增裝置容量達到1482GW（百萬瓩），首次超越以化石燃料為基礎的火力發電裝置容量。示意圖／ingimage

中國國家能源局今天表示，截至今年3月底，中國的風能和太陽能新增裝置容量達到1482GW（百萬瓩），首次超越以化石燃料為基礎的火力發電裝置容量。

路透社報導，儘管中國是少數仍在興建高碳排燃煤發電廠的國家之一，該國已快速展開推動再生能源發電的計畫，新增裝置容量近年來屢創新高。

中國原定在2030年底前將風能和太陽能裝置容量增加到1200GW，但已在去年提前6年達成。倡議人士呼籲北京當局將目標加倍。

不過，電網併網問題仍然存在，儘管再生能源裝置容量在中國電力組合中的比例有所上升，但在實際發電量中的占比並未相應增加，電網公司仍優先使用化石燃料發電廠所提供的電力。

中國國家能源局表示，風能和太陽能發電量今年第一季占總電力供應量的22.5%，儘管它們的裝置容量已超過整體一半。

法國外貿銀行（Natixis）研究人員指出，受到保護主義升溫等因素影響，海外市場對中國風力發電機和太陽能板的需求減弱，促使中國即使在電網還沒準備好接收的情況下，仍在國內「提前建置」新的再生能源裝置容量，導致大部分風能和太陽能發電遭浪費。

儘管中國承諾減少對煤炭的依賴，該國去年仍開始興建 99.5GW的新燃煤裝置容量。中國表示，這些新的燃煤計畫將作為「基載電力」，支援部分依賴間歇性來源的再生能源。

中國是全球最大的二氧化碳排放國，並擁有全世界規模最大的燃煤電廠群。該國已承諾在2026年至2030年間減少煤炭消費，並計劃在2030年底前讓二氧化碳排放達到峰值。

此外，中國還根據聯合國「巴黎協定」（ParisAgreement），承諾在2030年底前使排放強度相較2005年減少65%。排放強度即每單位國內生產毛額（GDP）成長的二氧化碳排放量。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）表示，中國在達成目標方面仍「嚴重落後」，且新建燃煤電廠可能會繼續「排擠」潔淨能源。

勞里．糜偉在「對話地球」（Dialogue Earth）昨天發布的報告中表示：「經過幾年的緩慢進展，中國兌現在巴黎協定訂下的主要承諾將會非常困難。」

再生能源 太陽能發電 巴黎協定 碳排放

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