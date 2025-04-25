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連續加班18天！陸企26歲男猝死 親屬不捨：過幾天就要結婚

香港01／ 許祺安
陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，他因此連續加班18天。圖／擷自觀察者網
陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，他因此連續加班18天。圖／擷自觀察者網

猿輔導武漢公司一員工猝死，陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，他因此連續加班18天。一名猿輔導員工透露，23日突然接到公司通知，因「網路故障」調休一天，員工不能去公司上班。

猿輔導已經證實事件該員工離世消息，但公司聲明稱，武漢員工李某某是「突發意外」不幸離世，「我們和員工的親人十分悲痛」，聲明中更指「當日所在團隊沒有安排加班」，但說法引發網民質疑是「規避責任」。據了解，武漢市人社局也已經介入調查。

網傳武漢市急救中心的病情告知書寫道，4月23日早上9時43分，救護車到達時，患者心跳、呼吸已停止，患者為26歲男性，現場為新發展國際中心B棟25樓。

陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，但在4月22日晚，未婚妻給他發信息但一直沒得到回覆，於是與他的家人在23日凌晨到派出所報警，該員工是在25樓上班，但由於有門禁，他們無法進入，「找到（凌晨）5點左右，警察說大概率沒什麼事情，就讓我們先回去了」，23日早上8點多，清潔人員在打掃時發現，辦公室有人躺著，但已經沒有了心跳。

猿輔導官方回應則稱，李某某是公司優秀的員工，加入公司的5年時間，工作上愛崗敬業，有責任感，業績表現一貫保持優秀。

該聲明寫道，該同事發生意外期間，正值武漢公司員工倒休假期，當日所在團隊沒有安排加班。得知消息後，公司第一時間成立專案工作小組，在這幾天的時間裡，管理團隊一直陪伴著員工親人度過這艱難的時間，處理好後續事宜。

該聲明指出，不幸的發生給員工家庭帶來了災難，懇請大家尊重逝者隱私，照顧員工親人情緒，不傳播、不擴散未經核實訊息，感謝大家的理解。

陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，他因此連續加班18天。圖／擷自觀察者網
陸媒報導指，該員工原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，他因此連續加班18天。圖／擷自觀察者網

前員工爆料：公司管理苛刻，吃飯上廁所都要報備

陸媒報道指，猿輔導武漢公司曾在2023年就因「管理苛刻」引發關注，有前員工爆料，猿輔導武漢公司加班情況嚴重，單日加班超過6個小時。此外，該公司日常管理異常苛刻，吃飯、上廁所都需要報備。

網友點評：

可能他們公司加班沒有補助所以不算加班，都是員工自己發光發熱。

現在加班都不會讓打加班申請的，但是工作是安排下去的，還不留下壓榨員工的證據。

真是缺德冷漠又無情，懂，公司從來沒有安排加班，只是用不加班完不成的業績來讓人自願主動加班。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

加班 武漢

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