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小米遭爆要求員工「每天工作15小時」 請假未加班補回恐被勸退

香港01／ 撰文／孫聖然
小米被曝要求員工日均工作時長不得低於11.5小時，低於8小時需要提交說明，而工作時長排名靠後的員工更要被約談、甚至勸退。圖／取自每日經濟新聞微博
小米被曝要求員工日均工作時長不得低於11.5小時，低於8小時需要提交說明，而工作時長排名靠後的員工更要被約談、甚至勸退。圖／取自每日經濟新聞微博

日前，小米被曝要求員工日均工作時長不得低於11.5小時，低於8小時需要提交說明，而工作時長排名靠後的員工更要被約談、甚至勸退，相關話題引發廣泛關注。對此，小米方面尚未作出回應。

據《九派新聞》報道，一名小米手機部門員工透露，不同部門情況也不同，日均工作時長要求低的部門是10.5小時，「有的組甚至要求日均14-15小時，手機部門要求12.5小時，但領導都是口頭要求，不會留下痕跡。」

一名小米上海員工表示，自己所屬部門要求平均每日工作時長11.5小時，即是早9至晚8。一名小米江蘇員工說，「我之前平均工作時長達到了12小時，還是因為排名靠後，被領導約談了。」約談後若不改變，則會影響績效考評。

另外，請假亦會影響日均工作時長，一個月只要請假一天，日均工作時長就會少於8小時，並需要靠額外加班補回。據了解，相關規定已經實施了一年多。

另有一名小米外包員工透露，「部門要求必須待滿11個小時。而且不是平均，是今天不夠11小時，明天就會被約談。如果經常不滿11小時，外包員工隨時可能被開除。」

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文章授權轉載自《香港01》

加班 小米

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